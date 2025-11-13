Polacy mają nieczyste sumienie, a Niemcy nie mają litości

Sytuacje, gdy polscy obywatele, krótko po przekroczeniu granicy trafiają za kratki, nie są rzadkością. Kontrole na granicach prowadzone przez niemiecką policję sprzyjają wyłapywaniu osób, które mają coś na sumieniu. Są to zarówno niewielkie wykroczenia, ale także poważniejsze przestępstwa lub zobowiązania finansowe. Wystarczy, że funkcjonariusze zajrzą do bazy danych i mają wszystko podane na przysłowiowej tacy. Takich przypadków jest naprawdę sporo. Jak informuje polonijny portal polskiobserwator.de, powołując się na niemieckie służby, tylko w ciągu ostatnich tygodni doszło do co najmniej kilku sytuacji, gdy Polacy, dosłownie chwilę po przekroczeniu granicy, zostali zatrzymani przez tutejszych stróżów prawa.

26-latek z Europejskim Nakazem Aresztowania

Pod koniec października niemiecka policja zatrzymała 26-letniego Polaka podczas kontroli granicznej na moście w Zgorzelcu. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i próbował przedostać się do Niemiec, by znaleźć tam schronienie. 26-latek od dłuższego czasu był poszukiwany przez niemieckie służby. Wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania, ponieważ miał na swoim koncie poważne przestępstwa.

Mężczyzna wpadł podczas rutynowej kontroli prowadzonej przez policjantów na przejściu granicznym w Zgorzelcu. Dwa nakazy aresztowania zostały wydane przez prokuraturę w Augsburgu, ponieważ 26-latek nie zastosował się do nakazu karnego wydanego przez Sąd Rejonowy w Augsburgu w lutym 2022 i czerwcu 2023, dotyczącego jazdy bez prawa jazdy i jazdy po spożyciu alkoholu. Mężczyzna miał do zapłacenia dwie grzywny: 840 i ponad 4300 euro.

Poszukiwana 49-latka zatrzymana na autostradzie

Kilka dni później 49-letnia kobieta wpadła w ręce funkcjonariuszy na autostradzie A11, w rejonie dawnego przejścia granicznego Kołbaskowo-Pomellen. Funkcjonariusze niemieckiej policji federalnej zatrzymali do kontroli samochód osobowy z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Podczas sprawdzania danych 49-letniej kobiety wyszło na jaw, że prokuratura w Kolonii wydała wobec niej nakaz aresztowania za umyślne prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy. Polka miała do zapłacenia karę grzywny w wysokości 2500 euro, a w razie braku zapłaty - 125 dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Ponieważ nie była w stanie uiścić należnej kwoty, została przewieziona do zakładu karnego w Bützow.

43-latka uniknęła aresztu, bo zapłaciła zaległą grzywnę

W tym samym miejscu funkcjonariusze zatrzymali 34-letnią pasażerkę innego samochodu na polskich numerach rejestracyjnych. W jej przypadku prokuratura w Oldenburgu wystawiła nakaz zatrzymania w związku z naruszeniem przepisów o wykroczeniach. Kobieta uniknęła dwudniowego aresztu i mogła kontynuować podróż tylko dlatego, że uregulowała należną grzywnę w wysokości 71,50 euro.

65-latka prosto z autostrady trafiła do więzienia

Kolejna Polka została zatrzymana na granicy z Niemcami 10 listopada, podczas rutynowej kontroli na autostradzie A4 w rejonie Görlitz. Funkcjonariusze skontrolowali ją na parkingu An der Neiße. Wówczas wyszło na jaw, że prokuratura w Dortmundzie wydała wobec 65-latki nakaz aresztowania. Kobieta została wcześniej skazana przez Sąd Rejonowy w Dortmundzie za oszustwo, jednak nie zapłaciła nałożonej grzywny w wysokości 2700 euro. Ostatecznie została przewieziona do więzienia.

39-latek miał na sumieniu jazdę po alkoholu

Kilka godzin później, w tym samym miejscu zatrzymano 39-letniego Polaka, wobec którego obowiązywał nakaz aresztowania wydany przez prokuraturę w Magdeburgu, na podstawie wyroku sądu w Haldensleben za jazdę pod wpływem alkoholu. Mężczyzna trafił za kratki, gdyż nie uregulował zaległej grzywny w kwocie ponad 1600 euro.

