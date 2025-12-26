Nie żyje Cezary Miżejewski. Polityk i społecznik zmarł w dniu swoich urodzin

Cezary Miżejewski był postacią zaangażowaną w życie społeczne i polityczne Polski od lat 80. XX wieku. Działacz opozycji demokratycznej, poseł na Sejm II kadencji, wiceminister pracy i orędownik ekonomii społecznej.

Urodził się 17 maja 1963 roku. W latach 80. działał w opozycji demokratycznej, wchodząc w skład Grupy Politycznej Robotnik. Wydawał podziemne pismo „Praca, Płaca, BHP”. Był jednym z założycieli odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej.

W latach 1993-1997 sprawował mandat posła na Sejm II kadencji z listy SLD. Jak podaje PAP, był doradcą ministra pracy i polityki społecznej Jerzego Hausnera, a od 2004 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej.

Zasługi Cezarego Miżejewskiego. Autor ustaw o zatrudnieniu socjalnym

Cezary Miżejewski był autorem kilku ważnych ustaw, w tym o zatrudnieniu socjalnym i o spółdzielniach socjalnych. Sam również angażował się w działalność spółdzielczą, pracując w spółdzielni socjalnej „Opoka” w Kluczach i przewodnicząc Ogólnopolskiemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Socjalnych.

W 2013 roku został członkiem zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), a następnie prezesem zarządu. Od 2015 roku był członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy MRPiPS, a w 2023 roku został jego wiceprzewodniczącym. Był także współzałożycielem EAPN Polska.

„Jego zasługi na polu budowania polskiego modelu ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej są nieocenione” – podkreśliło stowarzyszenie EAPN na Facebooku.

Za swoją działalność na rzecz kultury niezależnej Cezary Miżejewski został uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.