Zabójstwo w Jeleniej Górze. Ujawniono dane 12-latki. Ważny ruch prokuratury

Tragiczna śmierć 11-letniej Danusi w Jeleniej Górze wstrząsnęła lokalną społecznością, a w sprawie zatrzymano 12-latkę.

Wokół sprawy pojawiła się nowa kwestia: prokuratura zajmuje się ujawnieniem danych osobowych i wizerunku podejrzanej 12-latki.

Rozpowszechnianie tych informacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym kary pozbawienia wolności.

Dowiedz się, jakie działania podejmuje prokuratura w celu ochrony prywatności nieletnich i jakie są apele śledczych w tej bulwersującej sprawie.

Sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry wciąż budzi ogromne emocje. Ciało dziewczynki z ranami zadanymi ostrym narzędziem znaleziono w poniedziałek (15 grudnia) przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 10, do której uczęszczała zarówno ofiara, jak i podejrzewana o zbrodnię 12-latka. Policjanci błyskawicznie zatrzymali starszą z dziewczynek. Wiadomo, że obie dziewczynki znały się z widzenia, ale nie były bliskimi koleżankami.

Prokuratura zajmuje się nie tylko sprawą śmierci Danusi, ale również nową sprawą, związaną z ujawnieniem danych osobowych i wizerunku 12-latki, która według śledczych przyczyniła się do śmierci 11-latki. Śledczy zapewniają, że robią wszystko, aby zabezpieczyć zarówno wpisy z udostępnionym wizerunkiem 12-latki, jak i ustalić miejsce logowania osób rozpowszechniających te informacje.

- Zastępca Prokuratura Okręgowego w Jeleniej Górze przesłał do Komendy Miejskiej Policji link oraz te wykonane screeny, celem zabezpieczenia wpisów. Ustalenia osoby, która ich dokonuje, a także celem wykonania innych czynności w kierunku zaistnienia przestępstwa z art. 190a par. 1 Kodeksu Karnego, czyli tzw. stalkingu - powiedziała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w rozmowie z Radiem Wrocław.

Za naruszenie prywatności osoby nieletniej, takie jak ujawnienie danych osobowych, grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Prokuratura zwraca się z prośbą, aby nie publikować jakichkolwiek informacji dotyczących uczestników postępowań.

Źródło: Radio Wrocław / Wirtualna Polska