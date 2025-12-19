Zabójstwo 11-latki. Ujawnił, co ratownicy medyczni zobaczyli na miejscu. "Ponad 20 minut walki"

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-19 16:23

Wracamy do sprawy zabójstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Sprawa - co zrozumiałe - nadal wzbudza ogromne emocje. Szok przeżyli m.in. ratownicy medyczni, którzy tego feralnego dnia pojawili się na miejscu tragedii. Relacja rzecznika pogotowia porusza do granic możliwości.

  • Reporter "Super Expressu" był na miejscu tragedii w Jeleniej Górze. Niemal każdy, kto tamtędy przechodzi, odczuwa ogromne emocje. Sprawa zabójstwa 11-latki z SP nr 10 zszokowała rodziny, nauczycieli, dyrekcję, samorządowców, policjantów i ratowników medycznych.
  • Rzecznik Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze opowiedział o znalezieniu Danusi w rozmowie z dziennikarzami TVN. Materiał pojawił się w programie "Uwaga!". 
  • Relacja Piotra Bednarka pokazuje, z jak dramatycznym przypadkiem zetknęli się jego koledzy i koleżanki.

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze

Dobrze się uczyła, robiła piękne bransoletki, miała mnóstwo planów - 11-letnia Danusia zginęła tragicznie w Jeleniej Górze. Wszystko wskazuje na to, że sprawczynią zabójstwa uczennicy SP nr 10 jest zaledwie o rok starsza dziewczynka. Reporter "Super Expressu", który pracował na miejscu zdarzenia podkreślał, że szok i niedowierzanie opanowało całe miasto. Na miejscu tragedii pojawiły się znicze i kolorowe kwiaty. W sobotę (20 grudnia) odbędzie się pogrzeb. - Ustanawiam sobotę, 20 grudnia 2025 roku, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra. Zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych o rozważenie ich odwołania lub przełożenia - przekazał prezydent Jerzy Łużniak.

Czytaj więcej o sprawie: Kolega widział starcie Danusi z 12-latką. Wiemy, co działo się tuż przed tragedią! Zaczęło się na terenie szkoły

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Szkoła i miejsce dramatu
20 zdjęć

Ratownicy toczyli heroiczną walkę. Tragiczny finał

Przejmujący materiał na temat śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry pojawił się w programie stacji TVN "Uwaga!". Dziennikarze rozmawiali m.in. z rzecznikiem Pogotowia Ratunkowego w Jelniej Górze. - Już z samego wezwania moi koledzy i koleżanki wiedzieli, że sytuacja może być dramatyczna - mówił poruszony Piotr Bednarek 

- Nie unosiła się klatka piersiowa, należało przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z podaniem leków przeciwkrwotocznych. Była w ciężkim stanie. Od momentu rozpoczęcia tej heroicznej walki minęło ponad 20 minut - powiedział dziennikarzom Bednarek.

Niestety, 11-latka nie przeżyła. Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja wspominają, że była uśmiechnięta, pogodna i osiągała dobre wyniki. - Przychodziła do mnie na zastępstwa. To ogromna strata - mówiła naszemu reporterowi jedna z mieszkanek Jeleniej Góry.

A co dalej z podejrzaną? - W dniu wczorajszym o godz. 15 wpłynęły akta z policji dotyczące nieletniej, sprawa została zarejestrowana. Odbyło się posiedzenie z 12-latką, na którym sąd zastosował środek tymczasowy – powiedziała 17 grudnia Agnieszka Makowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Sąd nie udziela konkretniejszych informacji z uwagi na fakt, iż mamy do czynienia z nieletnią.

Warto przeczytać: Były policjant grzmi po zabójstwie 11-latki z Jeleniej Góry. "Nie jesteśmy przygotowani"

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".

Źródła: Uwaga! TVN, inf. własna

Polecany artykuł:

11-letnia Danusia nie żyje, zatrzymano o rok starszą koleżankę. Ekspertka mówi …
Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry. Reporter "Super Expressu" był na miejscu tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZABÓJSTWO DZIECKA
JELENIA GÓRA