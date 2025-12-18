11-letnia Danusia robiła piękne bransoletki. To była jedna z ostatnich

Do tragedii w Jeleniej Górze doszło w poniedziałek (15 grudnia 2025). Ciało 11-latki leżało kilkaset metrów od szkoły. Z ustaleń śledczych wynika, że 12-letnia dziewczyna zaatakowała ofiarę nożem typu finka.

W sobotę (20 grudnia) odbędzie się pogrzeb 11-letniej Danusi. Tego dnia na terenie Jeleniej Góry będzie żałoba. Mieszkańcy wciąż są w szoku.

Znajoma rodziny ofiary pokazała piękną bransoletkę, którą zrobiła Danusia. Zaapelowała przy tym o pomoc dla rodziny.

Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry

11-letnia Danusia miała wiele planów na długie życie. Niestety, żadnego z nich nie zrealizuje. Tragedia, do której doszło w Jeleniej Górze nie mieści się w głowie normalnego człowieka. Ciało dziewczynki zostało znalezione niedaleko szkoły, do której chodziła. - Zabezpieczono ślady i dowody. Zabezpieczono także nóż, którym najprawdopodobniej zadano pokrzywdzonej obrażenia. Ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem. To 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała pokrzywdzona - przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

- 16 grudnia o godz. 15 wpłynęły akta z policji dotyczące nieletniej, sprawa została zarejestrowana. Odbyło się posiedzenie z 12-latką, na którym sąd zastosował środek tymczasowy - oświadczyła w środę wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Danusia robiła piękne bransoletki. To była jedna z ostatnich

W sieci pojawił się apel pani Moniki, która jest przyjaciółką mamy zabitej dziewczynki. Kobieta założyła zbiórkę na wsparcie psychologiczne dla tej rodziny. - Zdjęcie w profilu zbiórki to cudowne bransoletki, które kupiłam niedawno od Danusi. A robiła je własnoręcznie i sprzedawała żeby zarobić sobie "swoje" pieniądze - wspomina pani Monika.

Autorka zbiórki w serwisie pomagam.pl zaznacza, że rodzina nie prosiła ją o założenie. - Mama Danusi to cudowna, zawsze skromna i uśmiechnięta bardzo dobra osoba. A ja sama jako mama dziecka w podobnym wieku, tylko mogę wyobrażać sobie, jak wielki ból spotkał tą rodzinę - napisała pani Monika.

Żałoba w Jeleniej Górze

20 grudnia 2025 roku odbędzie się pogrzeb Danusi. Msza Święta za jej duszę odbędzie się w sobotę, 20 grudnia o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze. Prezydent Jeleniej Góry poinformował, że tego dnia będzie wprowadzona żałoba na terenie miasta. Samorządowiec poprosił, aby organizatorzy wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych rozważyli możliwość odwołania lub przełożenia.

