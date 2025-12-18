11-letnia Danusia robiła piękne bransoletki. To była jedna z ostatnich

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Michał Michalak
Michał Michalak
Konsultacja: eitor
2025-12-18 10:31

Jelenia Góra wciąż nie podniosła się po tragicznej śmierci 11-letniej Danusi. Podejrzaną o zabójstwo jest 12-latka z tej samej szkoły, do której uczęszczała ofiara. Znajoma rodziny zmarłej dziewczynki zdradziła w sieci, jaką pasję miała Danusia. - Własnoręcznie robiła i sprzedawała żeby zarobić sobie "swoje" pieniądze - napisała i pokazała jedną z bransoletek.

  • Do tragedii w Jeleniej Górze doszło w poniedziałek (15 grudnia 2025). Ciało 11-latki leżało kilkaset metrów od szkoły. Z ustaleń śledczych wynika, że 12-letnia dziewczyna zaatakowała ofiarę nożem typu finka.
  • W sobotę (20 grudnia) odbędzie się pogrzeb 11-letniej Danusi. Tego dnia na terenie Jeleniej Góry będzie żałoba. Mieszkańcy wciąż są w szoku.
  • Znajoma rodziny ofiary pokazała piękną bransoletkę, którą zrobiła Danusia. Zaapelowała przy tym o pomoc dla rodziny.

Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry

11-letnia Danusia miała wiele planów na długie życie. Niestety, żadnego z nich nie zrealizuje. Tragedia, do której doszło w Jeleniej Górze nie mieści się w głowie normalnego człowieka. Ciało dziewczynki zostało znalezione niedaleko szkoły, do której chodziła. - Zabezpieczono ślady i dowody. Zabezpieczono także nóż, którym najprawdopodobniej zadano pokrzywdzonej obrażenia. Ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem. To 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała pokrzywdzona - przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. 

- 16 grudnia o godz. 15 wpłynęły akta z policji dotyczące nieletniej, sprawa została zarejestrowana. Odbyło się posiedzenie z 12-latką, na którym sąd zastosował środek tymczasowy - oświadczyła w środę wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Przeczytaj więcej o sprawie: Kolega widział starcie Danusi z 12-latką. Wiemy, co działo się tuż przed tragedią! Zaczęło się na terenie szkoły

Były policjant grzmi po zabójstwie 11-latki z Jeleniej Góry. "Nie jesteśmy przygotowani"

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Szkoła i miejsce dramatu
20 zdjęć

Danusia robiła piękne bransoletki. To była jedna z ostatnich

W sieci pojawił się apel pani Moniki, która jest przyjaciółką mamy zabitej dziewczynki. Kobieta założyła zbiórkę na wsparcie psychologiczne dla tej rodziny. - Zdjęcie w profilu zbiórki to cudowne bransoletki, które kupiłam niedawno od Danusi. A robiła je własnoręcznie i sprzedawała żeby zarobić sobie "swoje" pieniądze - wspomina pani Monika. 

Autorka zbiórki w serwisie pomagam.pl zaznacza, że rodzina nie prosiła ją o założenie. - Mama Danusi to cudowna, zawsze skromna i uśmiechnięta bardzo dobra osoba. A ja sama jako mama dziecka w podobnym wieku, tylko mogę wyobrażać sobie, jak wielki ból spotkał tą rodzinę - napisała pani Monika.

Bransoletka, zrobiona przez Danusię

i

Autor: pomagam.pl/ Materiały prasowe Bransoletka, zrobiona przez Danusię

Żałoba w Jeleniej Górze

20 grudnia 2025 roku odbędzie się pogrzeb Danusi. Msza Święta za jej duszę odbędzie się w sobotę, 20 grudnia o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze. Prezydent Jeleniej Góry poinformował, że tego dnia będzie wprowadzona żałoba na terenie miasta. Samorządowiec poprosił, aby organizatorzy wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych rozważyli możliwość odwołania lub przełożenia.

Do kolejnych ustaleń w tej sprawie będziemy wracać w "Super Expressie".

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki