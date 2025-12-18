Czwartkowy quiz z geografii. Stolice najmniejszych państw Europy. Przy siódmym pytaniu zrobisz duże oczy

Nasz czwartkowy quiz z geografii zabiera czytelników w podróż po Europie. Skupiamy się na najmniejszych państwach Starego Kontynentu. Przygotowaliśmy 15 pytań i wierzymy, że stać was nawet na komplet punktów!

Watykan, San Marino, Albania i inne - pamiętacie, jakie miasto jest stolicą tych państw?

Wynik 10/15 będzie powodem do dumy! Zapraszamy do zabawy i życzymy powodzenia!

Czwartkowy quiz z geografii: Stolice najmniejszych państw Europy

Watykan, San Marino, Andora, Liechtenstein i inne - to właśnie te niewielkie państwa grają główne role w naszym quizie z geografii. Zazwyczaj na pierwszych stronach gazet znajdują się giganci z Europy, ale wyżej wspominane kraje też mają swoje piękne zabytki i przyciągają wielu turystów. Nasza redakcja przygotowała 15 pytań o stolice tych państw. Nasi czytelnicy mają 33% szans na wskazanie poprawnej odpowiedzi. Mamy nadzieję, że wyniki 10/15 i wyższe będą przeważać. Quiz o najmniejszych państwach Starego Kontynentu znajduje się poniżej.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice najmniejszych państw Europy. Przy siódmym pytaniu zrobisz duże oczy Pytanie 1 z 15 Jakie miasto jest stolicą Watykanu? Watykan Rzym Jerozolima Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Redakcja "Super Expressu" regularnie przygotowuje quizy z różnych dziedzin. W czwartki skupiamy się na geografii, a soboty poświęcamy na testy z ortografii. Zachęcamy do rozwiązania quizu o państwach Europy i sprawdzenia kolejnych, przygotowanych przez naszych dziennikarzy!