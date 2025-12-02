Matematyczny quiz nie tylko dla orłów. Geometria, mnożenie i twierdzenia

Konrad Marzec
2025-12-02 5:28

Quiz z matematyki może przestraszyć niejednego, ale tym razem nie będzie tak źle! Poziom naszych pytań o królową nauk nie jest najwyższy z możliwych. Liczymy, że nasi czytelnicy powalczą przynajmniej o wynik 8/10. Życzymy dobrej zabaw przy sentymentalnym powrocie do czasów szkolnych.

Autor: Unsplash.com Matematyczny quiz nie tylko dla orłów. Geometria, mnożenie i twierdzenia
Pytanie 1 z 10
Czy każdy trójkąt równoboczny jest trójkątem równoramiennym?

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. W "Super Expressie" regularnie zmieniamy dziedziny!

10 pytań z matematyki

Tym razem mamy dla naszych czytelników szybki test z królowej nauk. Matematyka potrafi zaskoczyć, zwłaszcza humanistów. Wierzymy jednak, że tym razem spokojnie uzbieracie przynajmniej 7 punktów! Przyda się wiedza z geometrii, powtórka z twierdzeń i kolejności wykonywania działań matematycznych. W każdym z pytań tylko jedna z odpowiedzi jest poprawna. Uważnie przeczytajcie treść, bo wasza nauczycielka nie byłaby zachwycona, gdybyście przez nieuwagę stracili cenne punkty. Życzymy dobrej zabawy i zachęcamy do rozwiązania kolejnych quizów serwisu se.pl.

