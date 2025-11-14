QUIZ. Wszyscy znają ich teksty, choć nie każdy się przyznaje. Martyniuk, Krawczyk, Sławomir

QUIZ nie tylko o muzyce disco polo. Pytamy o Zenka Martyniuka i Krzysztofa Krawczyka

Zenek Martyniuk, Krzysztof Krawczyk, Sławomir, Boys, Bayer Full, Maryla Rodowicz, Majka Jeżowska - o wszystkich tych artystów pytamy w autorskim quizie "Super Expressu". Choć nie wszyscy Polacy się do tego przyznają, to wielu naszych rodaków zna ich teksty na pamięć. Wielu reprezentuje gatunek disco polo i gromadzi na swoim koncercie dzikie tłumy. Pytanie, czy dobrze znacie ich twórczość? Przyda się wiedza z XX wieku i o przebojach z ostatniej dekady. "Przez twe oczy zielone" i "Miłość w Zakopanem" to zaledwie początek wyzwania. Życzymy powodzenia i 15 zdobytych punktów!

QUIZ nie tylko o muzyce disco polo. Pytamy o Zenka Martyniuka i Krzysztofa Krawczyka Pytanie 1 z 15 Wielki hit "Przez twe oczy zielone" grupy Akcent powstał w: XX wieku XXI wieku Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Redakcja "Super Expressu" codziennie przygotowuje quizy z różnych dziedzin. Czwartki poświęcamy na geografię, a soboty na ortografię. W powyższym przypadku skupiamy się na polskiej muzyce, ale znajdziecie u nas również testy filmowe, naukowe, sportowe i historyczne. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy samych kompletów punktów.