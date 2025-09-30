Sentymentalny QUIZ i 15 pytań o historię polskiej muzyki. Santor, Krawczyk, Nosowska

QUIZ. 15 pytań o historię polskiej muzyki. PRL, czasy najnowsze i dawne

Irena Santor, Mieczysław Fogg, Krzysztof Krawczyk, Kazik Staszewski, Kora i kilku innych - pamiętają ich dziadkowie, rodzice, a niektórzy poruszają również młodych słuchaczy. Każdy z tych artystów ma ogromny wpływ na historię polskiej muzyki. Niezależnie od gatunków, wszyscy odegrali potężną rolę w kształtowaniu świadomości i wpływali na losy Polaków. Historia polskiej muzyki to quiz, który sprawdzi waszą wiedzę o wspominanych wyżej artystach!

Część z nich wywoływała skrajne emocje, ale ich polskie przeboje do dziś są puszczane w znanych stacjach radiowych. Koncerty Kazika, Muńka Staszczyka i zespołów "Grabaża" gromadzą ogromną publiczność. Niektórzy potrafią zaśpiewać wszystkie utwory - od początku do końca. Przy okazji rozwiązywania QUIZ. Historia polskiej muzyki wielu będzie podśpiewywało znane utwory, do czego zachęcamy.

QUIZ. Historia polskiej muzyki Pytanie 1 z 15 Prawda czy fałsz? Irena Santor urodziła się przed wybuchem II wojny światowej: Prawda Fałsz Następne pytanie

