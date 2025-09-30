Sentymentalny QUIZ i 15 pytań o historię polskiej muzyki. Santor, Krawczyk, Nosowska

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-30 5:06

Redakcja "Super Expressu" zaprasza na sentymentalny quiz o historii polskiej muzyki. 15 pytań o czasy PRL, dawniejsze i współczesne. Na "dzień dobry" uprzedzamy - komplet punktów zarezerwowany jest tylko dla prawdziwych pasjonatów. Trzymamy kciuki za wszystkich i życzymy powodzenia.

Irena Santor. Nie polecę już na wakacje za granicę

i

Autor: AKPA

QUIZ. 15 pytań o historię polskiej muzyki. PRL, czasy najnowsze i dawne

Irena Santor, Mieczysław Fogg, Krzysztof Krawczyk, Kazik Staszewski, Kora i kilku innych - pamiętają ich dziadkowie, rodzice, a niektórzy poruszają również młodych słuchaczy. Każdy z tych artystów ma ogromny wpływ na historię polskiej muzyki. Niezależnie od gatunków, wszyscy odegrali potężną rolę w kształtowaniu świadomości i wpływali na losy Polaków. Historia polskiej muzyki to quiz, który sprawdzi waszą wiedzę o wspominanych wyżej artystach!

Część z nich wywoływała skrajne emocje, ale ich polskie przeboje do dziś są puszczane w znanych stacjach radiowych. Koncerty Kazika, Muńka Staszczyka i zespołów "Grabaża" gromadzą ogromną publiczność. Niektórzy potrafią zaśpiewać wszystkie utwory - od początku do końca. Przy okazji rozwiązywania QUIZ. Historia polskiej muzyki wielu będzie podśpiewywało znane utwory, do czego zachęcamy.

Polecany artykuł:

QUIZ. Te wybitne zespoły zaczynały w PRL. Kazik, Kora, Panasewicz
QUIZ. Historia polskiej muzyki
Pytanie 1 z 15
Prawda czy fałsz? Irena Santor urodziła się przed wybuchem II wojny światowej:

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Redakcja "Super Expressu" codziennie przygotowuj quizy z różnych dziedzin. Czwartki poświęcamy na geografię, a soboty na ortografię. W powyższym przypadku skupiamy się na historii polskiej muzyki, ale znajdziecie u nas również testy filmowe, sportowe i historyczne. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy dobrych wyników.

Nie ŚPIĘ, bo TRZYMAM ... ? QUIZ wiedzy o Super Expressie | Komentery
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE