Minęły dwa tygodnie. Co się stało z 40-letnią Małgorzatą z Wrocławia? Ważny apel policji!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-03-11 8:09

Mijają już dwa tygodnie, odkąd urwał się wszelki kontakt z 40-letnią Małgorzatą Wieczorek z Wrocławia. Kobieta nie nawiązała kontaktu z rodziną ani znajomymi. Policja prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej losu.

i

Autor: Policja w Oleśnicy/pixabay.com/ Materiały prasowe

Zaginęła 40-letnia mieszkanka Wrocławia

Służby prowadzą działania poszukiwawcze w sprawie zaginięcia 40-letniej kobiety związanej z Wrocławiem. Od ponad dwóch tygodni jej bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu, co wzbudziło poważny niepokój i skłoniło do zgłoszenia sprawy policji.

Ostatni kontakt z Małgorzatą urwał się 23 lutego. Od tego czasu kobieta nie pojawiła się w domu, ani nie skontaktowała z bliskimi. Sprawą zajmują się funkcjonariusze, którzy starają się ustalić przebieg zdarzeń, choć na ten moment nie ujawniają szczegółów śledztwa. Oficjalny komunikat w sprawie wydała policja z Oleśnicy.

Jak wygląda zaginiona? Rysopis

Służby liczą na to, że ktoś mógł widzieć 40-latkę w przestrzeni publicznej, komunikacji miejskiej lub na terenie sąsiednich powiatów. Policja opublikowała kluczowe cechy wyglądu Małgorzaty Wieczorek:

Rysopis zaginionej:

  • wiek: około 40 lat,
  • wzrost: około 164 cm,
  • budowa ciała: szczupła,
  • włosy: ciemne.

Policja apeluje: „Każda informacja może mieć znaczenie”

Funkcjonariusze podkreślają, że w takich sprawach nie ma nieistotnych szczegółów. Czasem drobna obserwacja świadka może naprowadzić śledczych na właściwy trop. Mundurowi proszą o maksymalne udostępnianie informacji w mediach społecznościowych.

„Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca przebywania zaginionej proszone są o pilny kontakt z jednostką nadzorującą poszukiwania: telefon do Dyżurnego 47 872 6200 lub pod numerem alarmowym 112.”

WROCŁAW
ZAGINIONA