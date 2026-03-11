Zaginęła 40-letnia mieszkanka Wrocławia
Służby prowadzą działania poszukiwawcze w sprawie zaginięcia 40-letniej kobiety związanej z Wrocławiem. Od ponad dwóch tygodni jej bliscy nie mają z nią żadnego kontaktu, co wzbudziło poważny niepokój i skłoniło do zgłoszenia sprawy policji.
Ostatni kontakt z Małgorzatą urwał się 23 lutego. Od tego czasu kobieta nie pojawiła się w domu, ani nie skontaktowała z bliskimi. Sprawą zajmują się funkcjonariusze, którzy starają się ustalić przebieg zdarzeń, choć na ten moment nie ujawniają szczegółów śledztwa. Oficjalny komunikat w sprawie wydała policja z Oleśnicy.
Jak wygląda zaginiona? Rysopis
Służby liczą na to, że ktoś mógł widzieć 40-latkę w przestrzeni publicznej, komunikacji miejskiej lub na terenie sąsiednich powiatów. Policja opublikowała kluczowe cechy wyglądu Małgorzaty Wieczorek:
Rysopis zaginionej:
- wiek: około 40 lat,
- wzrost: około 164 cm,
- budowa ciała: szczupła,
- włosy: ciemne.
Policja apeluje: „Każda informacja może mieć znaczenie”
Funkcjonariusze podkreślają, że w takich sprawach nie ma nieistotnych szczegółów. Czasem drobna obserwacja świadka może naprowadzić śledczych na właściwy trop. Mundurowi proszą o maksymalne udostępnianie informacji w mediach społecznościowych.
„Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca przebywania zaginionej proszone są o pilny kontakt z jednostką nadzorującą poszukiwania: telefon do Dyżurnego 47 872 6200 lub pod numerem alarmowym 112.”