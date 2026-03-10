Zamek w Oleśnicy ponownie otwarty dla turystów. Przeszedł bardzo ważny remont

Wielki powrót Zamku Książęcego w Oleśnicy

Dolny Śląsk słynie z monumentalnych warowni i pałaców, jednak jeden z najważniejszych obiektów w regionie przez ostatni rok był niedostępny dla odwiedzających. Zamek Książęcy w Oleśnicy oficjalnie wznowił działalność 1 marca. Turyści mogą już swobodnie spacerować po korytarzach tej niezwykłej budowli, która w ostatnim czasie przeszła szereg kluczowych prac modernizacyjnych.

Przedstawiciele obiektu nie ukrywają satysfakcji z powrotu na turystyczną mapę Polski. W wydanym komunikacie podkreślono znaczenie wsparcia ze strony Komendy Głównej OHP.

- Bramy Zamku Książęcego w Oleśnicy ponownie otworzyły się dla mieszkańców i turystów. To był dzień pełen radości, spotkań i wspólnego świętowania. Dzięki wsparciu finansowemu Komendy Głównej OHP i Komendanta Głównego OHP, Jerzego Budzyna, przez prawie rok zrealizowaliśmy inwestycje, które zapewnią zwiedzającym bezpieczeństwo podczas odwiedzin w zamkowych murach

Remont Zamku w Oleśnicy. Bezpieczeństwo turystów było priorytetem

Ostatni rok nie oznaczał dla zabytku bezczynności. Zarządcy zamku skupili się na znacznej poprawie komfortu obiektu. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej obiektu, podjęto konkretne kroki w tym kierunku.

"Minione miesiące były czasem intensywnych prac modernizacyjnych i zabezpieczających. Zrealizowaliśmy szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno zabytkowego obiektu, jak i wszystkich odwiedzających. Zakończono remont dachu w segmencie D i D2, zamontowano instalację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej na trasie zwiedzania - dzięki czemu nowoczesny system obejmuje już cały Zamek. Naprawiono i uruchomiono pompy zwiększające ciśnienie wody w hydrantach. Na terenie Zamku zainstalowano również defibrylator AED"

Zamek Książęcy w Oleśnicy kusi nową wystawą. Kim była księżna Cecylia?

Ponowne otwarcie bram to nie tylko udostępnienie dotychczasowych pomieszczeń. Na zwiedzających czeka zupełnie nowa ekspozycja, która przybliża losy ostatniej arystokratki zamieszkującej tę posiadłość. O atrakcji wspominają władze zabytku.

"Podczas uroczystości otwarta została nowa wystawa poświęcona ostatniej księżnej oleśnickiej, Cecylii Hohenzollern, która będzie dodatkową atrakcją na trasie zwiedzania zamku. Wierzymy, że zamek ponownie stanie się sercem miasta, miejscem spotkań, inspiracji i wspólnego spędzania czasu"

Gospodarze obiektu mają nadzieję, że zabytek znowu zacznie tętnić życiem. Twierdza w Oleśnicy może pochwalić się niezwykle fascynującą historią. Aż do 1492 roku znajdowała się tu siedziba książąt oleśnickich, a z czasem budowlę przekształcono w majestatyczny pałac. Z biegiem lat obiekt stale zyskiwał na prestiżu.

„W 1885 roku zamek oleśnicki staje się siedzibą każdego następcy tronu Cesarstwa Niemieckiego i Królestwa Prus – wzrosła jego ranga.”

Z informacji opublikowanych na portalu olesnica.pl wynika, że od 1926 roku posiadłość należała do rodu von Hohenzollernów. Historia nie oszczędzała tego miejsca – w latach 1945-1946 funkcjonował tu punkt Czerwonego Krzyża dla francuskich i włoskich jeńców wojennych. W późniejszych dekadach mury te gościły placówki edukacyjne o profilu technicznym oraz ośrodki dla harcerzy.

Co warto zobaczyć w Zamku Książęcym w Oleśnicy?

Obecnie zabytek stanowi ogromną atrakcję całego regionu. Goście przekraczający progi zamku mają do dyspozycji wiele fascynujących przestrzeni do eksploracji. W trakcie wizyty w Oleśnicy turyści mogą zobaczyć między innymi:

Wysoką wieżę zamkową gwarantującą doskonały widok na całą okolicę,

Okazały hol główny oraz reprezentacyjną Salę Rycerską,

Dawne apartamenty prywatne, w tym dawny gabinet Wilhelma i salę Zofii Maklemburskiej,

Klimatyczne krużganki oraz bogato zdobione wnętrza komnat.

Miejsce to cieszy się również wielką popularnością wśród organizatorów branżowych konferencji biznesowych. Dodatkowo malownicza sceneria regularnie przyciąga nowożeńców, dla których zamkowe wnętrza stanowią wprost idealne tło do pamiątkowych sesji fotograficznych.