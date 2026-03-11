Na facebookowym profilu Biura Prasowego Urzędu Miejskiego pojawiło się nagranie przedstawiające podpalenie przenośnej toalety znajdującej się na pętli „Racławicka” we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło wieczorem 9 marca. Władze miasta apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców.

"Kolejne podpalenie na Pętli "Racławicka" - szukamy wandali 9 marca po godzinie 21 doszło do groźnego zdarzenia na pętli przy ul. Racławickiej. Dwóch sprawców podpaliło element infrastruktury socjalnej znajdującej się na terenie pętli. Na miejscu interweniowała Straż Pożarna i Policja."

- informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

To nie pierwszy taki incydent

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, podobne sytuacje w tej lokalizacji zdarzają się od dłuższego czasu. Płonąca toaleta na zapleczu komunikacji miejskiej nie jest odosobnionym przypadkiem.

"Przenośna toaleta płonie tam nie po raz pierwszy. Od połowy 2025 roku MPK Wrocław odnotowało już ponad 10 podobnych podpaleń. W samym 2026 r. to trzecie takie zdarzenie."

- informuje biuro prasowe.

Władze miasta zwracają uwagę, że takie działania mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla pracowników komunikacji miejskiej, jak i dla pasażerów korzystających z transportu publicznego. "Prosimy o pomoc w ustaleniu podpalaczy. Takie działania stanowią realne zagrożenie dla pracowników MPK Wrocław, ale również dla pasażerów." - apelują.

MPK: „Zabawa, która może skończyć się tragicznie”

Do sprawy odniosło się również MPK Wrocław, które poinformowało o kolejnym akcie wandalizmu w tym miejscu. "Zabawa, która może skończyć się tragicznie - kolejne podpalenie na Pętli „Racławicka” - czytamy w opisie filmu, który pojawił się na facebookowym profilu.

Przedstawiciele spółki podkreślają, że podobne incydenty zdarzają się tam regularnie. MPK informuje również, że od dłuższego czasu gromadzi materiały wideo z tych zdarzeń, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców. - Stanowią one materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. O sprawie zostały poinformowane odpowiednie służby- przekazano w komunikacie.

Spółka współpracuje z funkcjonariuszami z Komisariat Policji Wrocław‑Grabiszynek, aby jak najszybciej ustalić osoby odpowiedzialne za podpalenia.

"Współpracujemy z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek, aby jak najszybciej doprowadzić do ujęcia sprawców."

- poinformowano.

Służby apelują również do wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie.

"Apelujemy do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z Policją. Informacje można przekazywać do Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek telefonicznie pod numerem 47 871 43 00, lub mail: [email protected]"

- czytamy w komunikacie MPK Wrocław.