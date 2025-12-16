Były policjant grzmi po zabójstwie 11-latki z Jeleniej Góry. "Nie jesteśmy przygotowani"

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Konsultacja: eitor
2025-12-16 18:45

Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry wywołało mnóstwo emocji w całej Polsce. Nie brakuje gorących dyskusji. W rozmowie z "Super Expressem" do sprawy odniósł się Dariusz Nowak, były rzecznik Komendanta Głównego Policji. Ekspert mówi m.in. o problemach z prawem i mentalnością. - Jako społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani - podkreślił.

  • Ciało 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry znaleziono 200 metrów obok Szkoły Podstawowej nr 10. Do sprawy zatrzymano uczennicę tej placówki. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
  • O sprawie zabójstwa dziewczynki rozmawiamy z byłym rzecznikiem Komendy Głównej Policji, Dariuszem Nowakiem.
  • - Jako społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, ani mentalnie ani prawnie - mówi stanowczo w rozmowie z "Super Expressem".

Zabójstwo 11-latki z Jeleniej Góry

Pierwsze informacje o zabójstwie 11-letniej uczennicy SP nr 10 w Jeleniej Górze pojawiły się w poniedziałkowe popołudnie. Mundurowi od razu podejrzewali, że do śmierci nieletniej przyczyniły się osoby trzecie. Ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem. To 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała pokrzywdzona. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, który z uwagi na wiek sprawczyni, będzie dalej prowadził to postępowanie, wydał już zgodę na jej zatrzymanie - przekazała nam Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Przeczytaj więcej o sprawie: To tutaj zginęła 11-latka z Jeleniej Góry. Różowe kwiaty i znicz na miejscu tragedii

Tak zginęła 11-latka z Jeleniej Góry. Jest narzędzie zbrodni. "Na ciele dziewczynki jest wiele śladów"

Galeria ze zdjęciami: Reporter "Super Expressu" był na miejscu tragedii w Jeleniej Górze

Ciało 12-letniej dziewczynki odnalezione niedaleko szkoły. Czy to było zabójstwo?!
32 zdjęcia

Dariusz Nowak: Nie jesteśmy przygotowani na takie sytuacje

Były policjant i rzecznik KGP przekonuje w rozmowie z naszą dziennikarką, że "jako społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, ani mentalnie ani prawnie".  - Prawo nie przewidziało, że dzieci w tym wieku mogą być zabójcami. Nie ma żadnych konsekwencji, jeśli chodzi o prawo karne. Przestępca, który zabił, 12-letnia osoba nie odpowiada karnie. Dla społeczeństwa zabójstwo 11-letniego dziecka to szok, zwłaszcza w sytuacji, gdy zabójcą może okazać się inne dziecko - podkreśla Dariusz Nowak.

- To świadczy o spustoszeniu umysłów. Nie zapominajmy, że często takie dzieci żyją w świecie gier, filmów, efektów specjalnych i stamtąd przenoszą mechanizmy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Usuwają przeszkodę, nie myślą o konsekwencjach. A to właśnie w świecie wirtualnym usuwa się problem, czy przeszkodę poprzez zabijanie. Umysłowość dziecka nie myśli o konsekwencjach, o tym, że krzywdzi drugiego człowieka, stawia swoje ego w centrum a rozwiązania bierze ze świata, który zna, często jest to właśnie świat gier - mówi stanowczo były rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Nasz rozmówca zaznacza, że potrzebna jest konkretna dyskusja, czy nie obniżyć granicy wieku odpowiedzialności karnej. - Popatrzmy - co jakiś czas ta granica odpowiedzialności karnej jest obniża. Czynów kryminalnych dokonują coraz młodsi. Najpierw była to przecież granica 17 lat, potem 15 i 13 lat - zakończył Dariusz Nowak w rozmowie z "Super Expressem".

Do sprawy zabójstwa w Jeleniej Górze będziemy wracać w "Super Expressie".

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Szkoła i miejsce dramatu
20 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JELENIA GÓRA