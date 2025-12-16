Co dalej z 12-latką, która zabiła koleżankę? Sąd podjął decyzję

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-12-16 16:22

W Jeleniej Górze zaledwie 11-letnia dziewczynka została zamordowana, a o zbrodnię podejrzewana jest o rok starsza dziewczynka. 12-latka została zatrzymana i trafiła w ręce policji, która zakończyła już jej wysłuchanie. Ze względu na wiek dziewczynki, nie stanie ona przed sądem karnym i nie usłyszy zarzutów w rozumieniu kodeksu karnego.

  • W Jeleniej Górze policja zatrzymała 12-latkę w związku z zabójstwem 11-letniej dziewczynki. Ciało ofiary znaleziono w poniedziałek w pobliżu szkoły, do której uczęszczały obie.
  • Sprawą 12-latki, po jej wysłuchaniu przez policję, zajmie się sąd rodzinny. Z uwagi na jej wiek (poniżej 13 lat), postępowanie będzie prowadzone w sprawie o demoralizację.
  • Śledczy zabezpieczyli nóż, który był narzędziem zbrodni. Motyw działania sprawczyni jest nieznany, a prokuratura zdementowała medialne doniesienia o rzekomym konflikcie między dziewczynkami.
  • W odpowiedzi na tragedię, prezydent Jeleniej Góry ogłosił żałobę w dniu pogrzebu, a do szkoły skierowano pomoc psychologiczną dla uczniów i kadry.

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Co grozi 12-latce za morderstwo?

Cała Polska żyje dramatem, który rozegrał się w poniedziałek w Jeleniej Górze. Ciało 11-letniej dziewczynki z ranami zadanymi ostrym narzędziem znaleziono przy ulicy Wyspiańskiego, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 10, do której uczęszczała zarówno ofiara, jak i podejrzewana o zbrodnię 12-latka. Policja błyskawicznie zatrzymała starszą z dziewczynek. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, wysłuchanie małoletniej zostało już zakończone. – Cały zebrany materiał przekażemy jeszcze dzisiaj do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje w jej sprawie – przekazała PAP podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Ze względu na wiek sprawczyni, cała procedura wygląda inaczej niż w przypadku dorosłych przestępców. O tym, co dalej stanie się z 12-latką, zdecyduje sąd rodzinny. Jak wyjaśniła w rozmowie z PAP wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, sędzia Agnieszka Makowska, postępowanie będzie prowadzone w sprawie o demoralizację. – Postępowanie sądowe będzie miało na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków określonych w ustawie – tłumaczyła sędzia. W grę wchodzą tak zwane „środki tymczasowe”, czyli umieszczenie dziewczynki w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie leczniczym. 12-latka nie może zostać skazana na karę więzienia.

Polecany artykuł:

Mieszkańcy Jeleniej Góry przerażeni zabójstwem 11-latki. Mają teorie na temat z…

Morderstwo w Jeleniej Górze. Prokuratura dementuje plotki o motywie zbrodni

Od momentu, gdy informacja o zabójstwie w Jeleniej Górze obiegła media, w internecie zaczęły pojawiać się spekulacje na temat motywu zbrodni. Jedna z najczęściej powtarzanych teorii mówiła o konflikcie między dziewczynkami, którego tłem miała być zazdrość o inną osobę. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. – Nie ma w ogóle takich informacji – ucięła spekulacje w rozmowie z PAP prok. Ewa Węglarowicz-Makowska. Dodała również, że dziewczynki znały się z widzenia, ale nie były bliskimi koleżankami.

Śledczy zabezpieczyli nóż, który najprawdopodobniej był narzędziem zbrodni. Jak przekazała prokurator, na ciele 11-latki widoczne były liczne obrażenia. We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok dziecka, która ma dać odpowiedź na pytanie o dokładną przyczynę śmierci.

Ciało 12-letniej dziewczynki odnalezione niedaleko szkoły. Czy to było zabójstwo?!
32 zdjęcia
Super Express Google News
Planował zamach, studiował na KUL
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZABÓJSTWO
JELENIA GÓRA