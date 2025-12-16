W Jeleniej Górze policja zatrzymała 12-latkę w związku z zabójstwem 11-letniej dziewczynki. Ciało ofiary znaleziono w poniedziałek w pobliżu szkoły, do której uczęszczały obie.

Sprawą 12-latki, po jej wysłuchaniu przez policję, zajmie się sąd rodzinny. Z uwagi na jej wiek (poniżej 13 lat), postępowanie będzie prowadzone w sprawie o demoralizację.

Śledczy zabezpieczyli nóż, który był narzędziem zbrodni. Motyw działania sprawczyni jest nieznany, a prokuratura zdementowała medialne doniesienia o rzekomym konflikcie między dziewczynkami.

W odpowiedzi na tragedię, prezydent Jeleniej Góry ogłosił żałobę w dniu pogrzebu, a do szkoły skierowano pomoc psychologiczną dla uczniów i kadry.

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Co grozi 12-latce za morderstwo?

Cała Polska żyje dramatem, który rozegrał się w poniedziałek w Jeleniej Górze. Ciało 11-letniej dziewczynki z ranami zadanymi ostrym narzędziem znaleziono przy ulicy Wyspiańskiego, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 10, do której uczęszczała zarówno ofiara, jak i podejrzewana o zbrodnię 12-latka. Policja błyskawicznie zatrzymała starszą z dziewczynek. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, wysłuchanie małoletniej zostało już zakończone. – Cały zebrany materiał przekażemy jeszcze dzisiaj do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje w jej sprawie – przekazała PAP podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Ze względu na wiek sprawczyni, cała procedura wygląda inaczej niż w przypadku dorosłych przestępców. O tym, co dalej stanie się z 12-latką, zdecyduje sąd rodzinny. Jak wyjaśniła w rozmowie z PAP wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, sędzia Agnieszka Makowska, postępowanie będzie prowadzone w sprawie o demoralizację. – Postępowanie sądowe będzie miało na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków określonych w ustawie – tłumaczyła sędzia. W grę wchodzą tak zwane „środki tymczasowe”, czyli umieszczenie dziewczynki w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie leczniczym. 12-latka nie może zostać skazana na karę więzienia.

Morderstwo w Jeleniej Górze. Prokuratura dementuje plotki o motywie zbrodni

Od momentu, gdy informacja o zabójstwie w Jeleniej Górze obiegła media, w internecie zaczęły pojawiać się spekulacje na temat motywu zbrodni. Jedna z najczęściej powtarzanych teorii mówiła o konflikcie między dziewczynkami, którego tłem miała być zazdrość o inną osobę. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. – Nie ma w ogóle takich informacji – ucięła spekulacje w rozmowie z PAP prok. Ewa Węglarowicz-Makowska. Dodała również, że dziewczynki znały się z widzenia, ale nie były bliskimi koleżankami.

Śledczy zabezpieczyli nóż, który najprawdopodobniej był narzędziem zbrodni. Jak przekazała prokurator, na ciele 11-latki widoczne były liczne obrażenia. We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok dziecka, która ma dać odpowiedź na pytanie o dokładną przyczynę śmierci.