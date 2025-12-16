Mieszkańcy Jeleniej Góry przerażeni zabójstwem 11-latki. Mają teorie na temat zbrodni. "Ta tragedia rodzi straszne pytania"

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-16 12:27

Od poniedziałku, 15 grudnia, mieszkańcy Jeleniej Góry nie mówią o niczym innym, jak tylko o zabójstwie 11-letniej uczennicy. Jej ciało ze znaleziono przed godz. 15 nieopodal Szkoły Podstawowej nr 10, do której uczęszczała. Dziewczynka zginęła od ciosów zadanych nożem typu finka, a potencjalną sprawczynią zbrodni jest 12-latka z tej samej placówki, która została już zatrzymana.

  • Wstrząsająca tragedia w Jeleniej Górze: 11-latka została zabita.
  • Podejrzaną w sprawie jest zaledwie 12-letnia dziewczynka, która nie znała ofiary.
  • Co mogło pchnąć tak młode dziecko do zbrodni i jaką rolę odegrały media społecznościowe?

Jelenia Góra. Zabójstwo 11-latki. Mieszkańcy komentują

Mieszkańcy Jeleniej Góry zastanawiają się, co mogło doprowadzić do zabójstwa 11-latki, zwłaszcza że zatrzymana w tej sprawie osoba to ledwie o rok starsza dziewczynka, która nawet nie znała ofiary. Obie chodziły co prawda do tej samej placówce, tj. Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ale według ustaleń prokuratury mogły się znać tylko z widzenia. Z nieznanych przyczyn starsza z nich zaatakowała 11-latkę, używając prawdopodobnie noża typu finka - sekcja zwłok ujawni skalę obrażeń i bezpośrednią przyczynę zgonu.

Ciało ofiary znaleziono w poniedziałek, 15 grudnia, przed godz. 15, w rejonie ulic Wyspiańskiego i Słowackiego, ok. 200 metrów od budynku szkoły. Zanim doszło do zatrzymania 12-latki, o której losach, z uwagi na wiek potencjalnej sprawczyni, zdecyduje teraz sąd rodzinny, o pierwszy ustaleniach dotyczących zdarzenia poinformowała na swoim profilu facebookowym Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Ludzie komentujący tragedię nie mogą uwierzyć, jak to się stało, że za zabójstwem dziecka może stać drugie dziecko.

Czasem rodzice naprawdę stają na głowie, a mimo to to, co dziś dzieje się z dziećmi i młodzieżą, nie mieści się w głowie. Ta tragedia rodzi straszne pytania: co mogło pchnąć tę dziewczynkę do takiego kroku, co musiało się wydarzyć, że doszło do zabójstwa? - zastanawia się jeden z użytkowników, dodając, że "warto się na chwilę zatrzymać i pomyśleć, jak bardzo dzieci dziś potrzebują uwagi, wsparcia i realnej pomocy".

Wśród innych wpisów pojawiają się z kolei sugestie, że do zbrodni w Jeleniej Górze mogły pośrednio doprowadzić media społecznościowe i pojawiający się w nich na porządku dziennym hejt. 

Jeśli nie zrobimy porządku z nieograniczonym dostępem małoletnich do sieci i bezkarnymi nadużyciami małoletnich w sieci, to za dekadę poradnie psychologiczne eksplodują pod naporem pokrzywionych młodych ludzi - przestrzega jeden z internautów.

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Szkoła i miejsce dramatu
20 zdjęć
Pokój Zbrodni - 13latek zabił brata

Polecany artykuł:

Potężne zderzenie trzech aut! 46-latka nie żyje, są ranni. Śmiertelny wypadek w…
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZABÓJSTWO
JELENIA GÓRA