Wstrząsająca tragedia w Jeleniej Górze: 11-latka została zabita.

Podejrzaną w sprawie jest zaledwie 12-letnia dziewczynka, która nie znała ofiary.

Co mogło pchnąć tak młode dziecko do zbrodni i jaką rolę odegrały media społecznościowe?

Jelenia Góra. Zabójstwo 11-latki. Mieszkańcy komentują

Mieszkańcy Jeleniej Góry zastanawiają się, co mogło doprowadzić do zabójstwa 11-latki, zwłaszcza że zatrzymana w tej sprawie osoba to ledwie o rok starsza dziewczynka, która nawet nie znała ofiary. Obie chodziły co prawda do tej samej placówce, tj. Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ale według ustaleń prokuratury mogły się znać tylko z widzenia. Z nieznanych przyczyn starsza z nich zaatakowała 11-latkę, używając prawdopodobnie noża typu finka - sekcja zwłok ujawni skalę obrażeń i bezpośrednią przyczynę zgonu.

Ciało ofiary znaleziono w poniedziałek, 15 grudnia, przed godz. 15, w rejonie ulic Wyspiańskiego i Słowackiego, ok. 200 metrów od budynku szkoły. Zanim doszło do zatrzymania 12-latki, o której losach, z uwagi na wiek potencjalnej sprawczyni, zdecyduje teraz sąd rodzinny, o pierwszy ustaleniach dotyczących zdarzenia poinformowała na swoim profilu facebookowym Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Ludzie komentujący tragedię nie mogą uwierzyć, jak to się stało, że za zabójstwem dziecka może stać drugie dziecko.

- Czasem rodzice naprawdę stają na głowie, a mimo to to, co dziś dzieje się z dziećmi i młodzieżą, nie mieści się w głowie. Ta tragedia rodzi straszne pytania: co mogło pchnąć tę dziewczynkę do takiego kroku, co musiało się wydarzyć, że doszło do zabójstwa? - zastanawia się jeden z użytkowników, dodając, że "warto się na chwilę zatrzymać i pomyśleć, jak bardzo dzieci dziś potrzebują uwagi, wsparcia i realnej pomocy".

Wśród innych wpisów pojawiają się z kolei sugestie, że do zbrodni w Jeleniej Górze mogły pośrednio doprowadzić media społecznościowe i pojawiający się w nich na porządku dziennym hejt.

- Jeśli nie zrobimy porządku z nieograniczonym dostępem małoletnich do sieci i bezkarnymi nadużyciami małoletnich w sieci, to za dekadę poradnie psychologiczne eksplodują pod naporem pokrzywionych młodych ludzi - przestrzega jeden z internautów.