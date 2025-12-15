Potężne zderzenie trzech aut! 46-latka nie żyje, są ranni. Śmiertelny wypadek w Jeleniej Górze [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
2025-12-15 9:51

46-latka zginęła w wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 15 grudnia, w Jelenie Górze na drodze krajowej nr 5. W alei Bartoszewskiego, na obwodnicy Maciejowej, zderzyły się trzy auta. Jak wstępnie informuje policja, kierująca citroenem kobieta straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzył się z toyotą, w której tył uderzył jeszcze prowadzący audi.

  • Niedostosowanie prędkości, jak wstępnie informuje policja, do warunków drogowych doprowadziło do tragicznego wypadku na DK5 w Jeleniej Górze.
  • 46-letnia kobieta straciła panowanie nad citroenem, zderzyła się z toyotą i poniosła śmierć na miejscu.
  • W tył toyoty uderzyło kolejne auto, a utrudnienia w ruchu potrwają do godzin przedpołudniowych.
  • Sprawdź, jakie były dokładne okoliczności tego zdarzenia i czy są nowe informacje o poszkodowanych.

Jelenia Góra. 46-latka zginęła w wypadku na DK 5

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze to prawdopodobna przyczyna śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 5 w Jeleniej Górze. Ok. godz. 6.20 kierująca citroenem 46-latka jechała al. Bartoszewskiego w kierunku Wrocławia, gdy straciła panowanie nad autem i zjechała na przeciwległy pas ruchu - takie są wstępne ustalenia policji.

Kobieta zderzyła się następnie z prowadzącym toyotę 60-latkiem, który przemieszczał się w kierunku Jeleniej Góry, po czym wypadła z drogi i wjechała do rowu, ginąc na miejscu. Jakby tego było mało, w tył toyoty uderzył jeszcze kierujący audi.

- Kierująca citroenem została zakleszczona w aucie, była reanimowana. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Do placówki medycznej przewieziono również kierowcę toyoty oraz pasażera audi - przekazała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Aleja W. Bartoszewskiego jest całkowicie zablokowana, a objazd wyznaczono przez ul. Wrocławską. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać mniej więcej do godz. 11.

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Szokujące nagranie z wypadku

Śmiertelny wypadek w Jeleniej Górze
6 zdjęć
WYPADEK
JELENIA GÓRA