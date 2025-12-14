Odkryj najstarsze miasta Dolnego Śląska, których historia sięga ponad 800 lat - to m.in. Wrocław i wiele innych.

Ich wiek sprawia, że są jednocześnie jednymi z najstarszych miast w całej Polsce.

Województwo dolnośląskie słynie ponadto z największej liczby zamków w Polsce, w tym majestatycznego Zamku Książ.

Poznaj te historyczne miejsca i dowiedz się, które z nich są najchętniej odwiedzane!

Najstarsze miasta Dolnego Śląska jednymi z najstarszych w Polsce

Najstarsze miasta Dolnego Śląska są jednocześnie jednymi z najstarszych w Polsce, choć wiele zależy od tego, jakie kryteria dotyczące powstania danego ośrodka przyjmiemy - informuje "Gazeta Wrocławska". To dlatego data założenia Wrocławia nie jest do końca jasna, bo część badaczy przyjmuje, że to rok lokacji miasta na prawie magdeburskim, tj. początek XIII w., ale inni wskazują, że pierwsze wzmianki o grodzie na Ostrowie Tumskim pochodzą już z X w.

Niezależnie od powyższego wiele miast Dolnego Śląska może się pochwalić niezwykle bogatą historią, sięgającą ponad 800 lat. Najstarsze z nich trafiły do naszej galerii, ale godnych odwiedzenia jest znacznie więcej ośrodków. Warto przypomnieć, że region słynie z największej liczby zamków w całej Polsce, których liczba sięga prawie 100 z łącznej liczby przeszło 400 obiektów na terenie kraju.

Jedne z najchętniej odwiedzanych zamków w województwie dolnośląskim to m.in.:

Zamek Książ pod Wałbrzychem;

Zamek Czocha;

Zamek Bolków;

Zamek Chojnik;

Zamek Grodno;

Zamek Grodziec;

czy Zamek Kliczków.

Zamek Książ jest jednocześnie trzecim największym zamkiem w Polsce i cieszy się popularnością również wśród zagranicznych turystów.

