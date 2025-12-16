Maleńkie miasto Dolnego Śląska zachwyca urokiem i historią

Dolny Śląsk to region pełen historycznych skarbów, architektonicznych perełek i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Wśród malowniczych gór i rzek skrywa się wiele pięknych lokalizacji, w tym także wyjątkowy Wleń, czyli jedno z najmniejszych miast Dolnego Śląska, emanujące magiczną atmosferą niczym z baśni.

Według danych GUS z 1 stycznia 2024 Wleń liczy zaledwie 1569 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 7,22 km kwadratowych. Położony nad rzeką Bóbr, w powiecie lwóweckim Wleń ma iście bogatą historię, sięgającą XIII wieku. Pierwsze wzmianki o Wleniu pochodzą bowiem z 1228 roku, kiedy to wymienione zostały 3 nazwy miasta: Wlen, Uulan i Yulan.

Z czego słynie Wleń? Miejscowość ma się czym chwalić!

Mimo niewielkiej liczby mieszkańców, Wleń może poszczycić się unikalnymi miejscami turystycznymi. Największą atrakcją jest bez wątpienia Zamek Wleń, uznawany za najstarszy murowany zamek w Polsce i jeden z najstarszych na Śląsku. Ta dawna książęca rezydencja, licząca ponad 850 lat, majestatycznie góruje nad okolicą, oferując zapierające dech w piersiach widoki na Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry i Pogórze Izerskie oraz Karkonosze.

Zamek został zbudowany w formie murowanej przez księcia Bolesława Wysokiego pod koniec XII wieku, a w XIII wieku rozbudowany przez Henryka Brodatego, który wraz z żoną, św. Jadwigą Śląską, często tu przebywał. Po kilkunastoletnim okresie prac zabezpieczających, obiekt został udostępniony do zwiedzania w 2018 roku, a jego baszta, która jest świetnym punktem widokowym, jest jedną z głównych atrakcji.

Dumą miasta jest także Pałac Książęcy, zabytkowa rezydencja o bogatej historii, sięgającej czasów średniowiecza. Ten architektoniczny klejnot reprezentuje styl renesansowy i barokowy, zachwycając symetrycznymi fasadami, ozdobnymi detalami i przestronnymi wnętrzami. Obecnie Pałac Książęcy we Wleniu oferuje noclegi w stylowych komnatach, a także zaplecze konferencyjne.

Wleń to również idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku i przyrody. Rzeka Bóbr, przepływająca przez miejscowość, zapewnia doskonałe warunki do wędkowania i spływów kajakowych oraz pontonowych. Szlak wodny rzeki Bóbr to jeden z najpiękniejszych w regionie, a jego popularny odcinek prowadzi z Nielestna do Wlenia i dalej do Marczowa. Gmina Wleń jest centralną częścią Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, który chroni cenne gatunki roślin i ekosystemy, oferując liczne szlaki piesze i rowerowe. W okolicy znajduje się również Rezerwat Przyrody Góra Zamkowa, chroniący unikalne walory przyrodnicze i historyczne, gdzie można podziwiać m.in. czosnek niedźwiedzi czy lilię złotogłów.

