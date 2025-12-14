Makabra na drodze pod Legnicą. Auto zmiażdżone, kierowca nie żyje

Tragiczny wypadek w miejscowości Krzywa pod Legnicą: kierowca Opla stracił panowanie i uderzył w drzewo.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala i zmarł; dwóch pasażerów odniosło obrażenia.

Policja apeluje o ostrożność na drogach. Dowiedz się, co doprowadziło do wypadku.

Wypadek pod Legnicą

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 13 grudnia w miejscowości Krzywa (woj. dolnośląskie), kilka minut przed godziną 18. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Legnicy, kierujący Oplem jadąc z Chojnowa w kierunku Okmian, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze - mknął nie bacząc na słabą widoczność.

Kierowca Opla nie żyje. Policja bada przyczyny wypadku

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że auto wpadło w poślizg, a kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Opel z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że auto zostało doszczętnie zniszczone.

W wyniku wypadku obrażenia odniosły trzy osoby - kierowca i dwóch pasażerów. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, życia kierowcy nie udało się uratować

„Mimo długiej walki ratowników i lekarzy, kierujący pojazdem zmarł w szpitalu” – przekazała Komenda Miejska Policji w Legnicy.

Apel policji po tragicznym wypadku w Krzywej

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

„Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nawierzchnia jest śliska, a warunki drogowe trudne. Pamiętaj: nadmierna prędkość w takich warunkach może mieć tragiczne konsekwencje” – czytamy w komunikacie policji.

Służby wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku. Droga krajowa nr 94 w miejscu zdarzenia była zablokowana na czas prowadzenia akcji ratunkowej i czynności dochodzeniowych.