Makabra na drodze pod Legnicą. Auto zmiażdżone, kierowca nie żyje

- Tragiczny wypadek w miejscowości Krzywa pod Legnicą: kierowca Opla stracił panowanie i uderzył w drzewo.
- Mężczyzna został przetransportowany do szpitala i zmarł; dwóch pasażerów odniosło obrażenia.
- Policja apeluje o ostrożność na drogach. Dowiedz się, co doprowadziło do wypadku.
Wypadek pod Legnicą
Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 13 grudnia w miejscowości Krzywa (woj. dolnośląskie), kilka minut przed godziną 18. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Legnicy, kierujący Oplem jadąc z Chojnowa w kierunku Okmian, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze - mknął nie bacząc na słabą widoczność.
Kierowca Opla nie żyje. Policja bada przyczyny wypadku
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że auto wpadło w poślizg, a kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Opel z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że auto zostało doszczętnie zniszczone.
W wyniku wypadku obrażenia odniosły trzy osoby - kierowca i dwóch pasażerów. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, życia kierowcy nie udało się uratować
„Mimo długiej walki ratowników i lekarzy, kierujący pojazdem zmarł w szpitalu” – przekazała Komenda Miejska Policji w Legnicy.
Apel policji po tragicznym wypadku w Krzywej
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.
„Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nawierzchnia jest śliska, a warunki drogowe trudne. Pamiętaj: nadmierna prędkość w takich warunkach może mieć tragiczne konsekwencje” – czytamy w komunikacie policji.
Służby wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku. Droga krajowa nr 94 w miejscu zdarzenia była zablokowana na czas prowadzenia akcji ratunkowej i czynności dochodzeniowych.