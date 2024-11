Czołowe zderzenie karetki pogotowia i osobówki. Nie żyje jedna osoba!

i Autor: Archiwum

KOSZMAR

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Czołowe zderzenie karetki pogotowia i osobówki. Nie żyje 36-latka

W piątek (15 listopada) w Strzeszowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku drogowego. 36-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym zginęła po czołowym zderzeniu z karetką pogotowia ratunkowego jadącą na sygnale do pacjenta. Kierowca karetki trafił do szpitala.