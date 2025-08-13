Polak wygrał w Eurojackpot. Po urlopie nie wróci do pracy? Gruby przelew

Milionowa wygrana Eurojackpot we Wrocławiu. Szczęśliwy kupon kupiono metodą "chybił trafił"

We wtorek, 12 sierpnia, w losowaniu Eurojackpot w Polsce padła wygrana III stopnia o wartości... 1 177 940,20 zł. Szczęśliwy kupon został kupiony we Wrocławiu, w punkcie LOTTO przy ul. Jerzmanowskiej 102. Aby zdobyć tę imponującą kwotę, wystarczyło poprawnie wytypować 5 z 50 liczb wylosowanych tego dnia: 11, 16, 29, 37, 42. Gracz nie wskazał dwóch liczb z drugiego „koszyka” (1 i 11), jednak mimo to zdobył milionową nagrodę.

Zwycięski zakład został zawarty metodą "chybił trafił". To pierwsza tak wysoka wygrana w tej kolekturze, choć Wrocław ma już na swoim koncie spektakularne sukcesy w Eurojackpot. Wcześniej w mieście padły aż trzy wygrane II stopnia (5+1), z których najwyższa – w czerwcu 2023 roku – wyniosła 4 401 066,30 zł.

Pojedynczy zakład w Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Oprócz Polski w grze Eurojackpot bierze udział wiele europejskich państw m.in. Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy i Węgry. Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00. Najwyższa do tej pory wygrana Eurojackpot w Polsce padła w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Farciarz wzbogacił się o 213 miliony złotych.

Najwyższe "polskie" wygrane w Eurojackpot

pow. krotoszyński: 213 584 986,00 zł - 12 sierpnia 2022

pow. bieruńsko-lędziński: 206 550 000,00 zł - 13 sierpnia 2021

pow. piotrkowski: 193 396 500,00 zł - 10 maja 2019

pow. pruszkowski: 96 805 666,90 zł - 11 września 2020

pow. rzeszowski: 91 256 729,60 zł - 13 grudnia 2024

Bielsko-Biała: 62 657 423,40 zł - 2 maja 2023

Siemianowice Śląskie: 47 222 789,10 zł - 29 października 2021

powiat cieszyński: 42 812 000,00 zł - 3 września 2024

