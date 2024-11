Potworny wypadek

Wypadek autobusu na A4. Runął z wiaduktu. Ze szpitala nadeszły tragiczne wieści

Nie żyje 60-letni kierowca autobusu, który spadł z wiaduktu na autostradzie A4 pod Zgorzelcem. Tamtejsza policja przekazała w niedzielę, 10 listopada, że mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę, gdy prowadzący pojazd przeciął barierki na A4, zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym przebił bariery dźwiękochłonne i spadł z wysokości ok. 10 m.