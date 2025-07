Ewakuacja na Dolnym Śląsku. Szpital sparaliżowany przez wyciek gazu

Do zdarzenia doszło około godziny 11:00 w trakcie prac budowlanych prowadzonych w rejonie szpitala. Według wstępnych ustaleń, uszkodzeniu uległ gazociąg, co spowodowało niekontrolowany wyciek gazu. Sytuacja jest poważna, a służby robią wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pobliżu.

Jak informuje Radio ESKA, w związku z wyciekiem gazu pacjenci zostali przeniesieni do innej części budynku placówki medycznej. Ewakuacja objęła pacjentów i personel z bloku A szpitala powiatowego.

– Ewakuacją objęto ponad 200 osób, pacjentów i pracowników szpitala w Bolesławcu. Wszyscy zostali przeniesieni do innej części budynku placówki medycznej – potwierdza w rozmowie z ESKĄ podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Ewakuacja zakończyła się o godzinie 12:00, jednak ruch wokół szpitala nadal jest utrudniony.

Apel o ostrożność w Bolesławcu. Służby walczą z wyciekiem gazu przy szpitalu

Na miejscu zdarzenia pracują liczne zastępy straży pożarnej oraz policja, które zabezpieczają teren i koordynują działania. Służby apelują do mieszkańców Bolesławca o zachowanie ostrożności i unikanie okolic szpitala do czasu zakończenia akcji.

Obecnie trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności wycieku gazu. Eksperci ocenią, czy doszło do naruszenia procedur bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac budowlanych.