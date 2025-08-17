Podróże kulinarne to nie tylko kwestia smaku – to także odkrywanie historii, tradycji i kultury różnych narodów. Każdy kraj ma swoje kulinarne perełki, które powstały z połączenia lokalnych składników, klimatu i zwyczajów. Włoska pizza, japońskie sushi czy meksykańskie tacos są znane na całym świecie, ale czy wiesz, skąd pochodzi hummus, czym naprawdę jest paella i co wchodzi w skład indyjskiego curry?

W tym quizie zabierzemy Cię w podróż przez pięć kontynentów. Będzie trochę łatwych pytań, które wywołają uśmiech, i trochę trudniejszych, które mogą Cię zaskoczyć. Być może odkryjesz potrawy, o których wcześniej nie słyszałeś, i zapragniesz ich spróbować. A może już jesteś ekspertem i wszystkie odpowiedzi będą oczywiste?

Niezależnie od wyniku, gwarantujemy, że po tej zabawie nabierzesz ochoty na małą (albo dużą!) kulinarną wyprawę.

Gotowi? No to zaczynamy – wybierz poprawną odpowiedź w każdym pytaniu i sprawdź, czy Twoje podniebienie zna świat lepiej niż atlas!

QUIZ dla prawdziwych smakoszy! Sprawdź, ile wiesz o smakach świata Pytanie 1 z 10 Z którego kraju pochodzi danie paella? Portugalia Hiszpania Włochy Następne pytanie

