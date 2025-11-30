16-letni Marcel w finale konkursu National Geographic! Jego zdjęcie Dolnego Śląska zachwyciły ekspertów

16-letni Marcel Maciołek z Żarowa, mimo młodego wieku zdobywca już kilku nagród fotograficznych, został nominowany w plebiscycie National Geographic Polska.

Jego dwie fotografie: „Cisza wysokości” i „Między ziemią a sygnałem”, walczą o zwycięstwo w kategorii „Świat okiem młodych”.

Trwa głosowanie na najlepsze zdjęcia, a młody fotograf opowiada o swojej pasji i początkach.

Sprawdź, jak możesz wesprzeć Marcela i oddaj swój głos!

Dolnośląskie. 16-latek walczy o zwycięstwo w konkursie National Geographic

To nie pierwsze fotograficzne wyróżnienie dla 16-letniego Marcela Maciołka z Żarowa, który został nominowany w plebiscycie National Geographic Polska. Jak informuje "Gazeta Wrocławska", chłopak zdobył już kilkanaście nagród i innych laurów m.in. w konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska czy Telewizji Sudeckiej, zdobywając ponadto dwa pierwsze miejsca na ogólnopolskich konkursach organizowanych na Podkarpaciu i zostając wyróżnionym w konkursie „Gmina Żarów w obiektywie”; jego zdjęcia trafiły też do najnowszego Kalendarza Ślężańskiego.

Tym razem ma szansę na zwycięstwo w 21. edycji Wielkiego Konkursu Fotograficznego, ale w kategorii „Świat okiem młodych”. Jury wybrało na razie 10 najpiękniejszych zdjęć autorów z całej Polski, w tym dwa 16-latka - to:

"Cisza wysokości", czyli fotografia zachodu słońca nad Świdnicą;

i "Między ziemią a sygnałem", czyli sam szczyt Wielkiej Sowy w Górach Sowich otoczony mgłą (obie na dole artykułu).

Trwa głosowanie na najlepsze zdjęcia, które potrwa do 3 grudnia - można je znaleźć TUTAJ.

- Większość zdjęć, które zrobiłem, nie były planowane. Jadę na miejsce, gdzie chcę zrobić zdjęcia, rozkładam sprzęt, fotografuję, ale i tak nie wiem, co ostatecznie wyjdzie na zdjęciu. Wszystko jest kwestią światła. Ta moja pasja do fotografii trwa od momentu, kiedy moja mama zaczęła mi pokazywać zdjęcia różnych fotografów, na przykład fotografa z Wałbrzycha - Mateusza Rezy. Powiedziałem jej wtedy: „Ja też mogę robić takie zdjęcia. Bez problemu”. I tak się zaczęło - mówi młody fotograf w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".