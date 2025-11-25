"Polskie Alpy" zachwycają zimą. To perełka Karkonoszy

Karkonosze zimą to kraina surowego piękna, a Śnieżne Kotły to prawdziwa perełka regionu, nazywana "Polskimi Alpami".

Potężne kotły polodowcowe, ze skalistymi ścianami pokrytymi śniegiem i lodem, tworzą zapierające dech w piersiach widoki.

Dowiedz się więcej o tym niezwykłym miejscu i zaplanuj swoją zimową wyprawę w Karkonosze!

Surowe piękno na skalę alpejską

Choć tytuł "Polskich Alp" powszechnie przypisywany jest Tatrom, to właśnie w Śnieżnych Kotłach znajdziemy fragmenty gór, które z powodzeniem mogłyby konkurować z alpejskimi krajobrazami. To potężne, doskonale zachowane kotły polodowcowe, wyrzeźbione przez lodowce tysiące lat temu. Ich skaliste ściany, wznoszące się niemal pionowo na wysokość nawet 150 metrów, zimą pokrywają się grubą warstwą śniegu i lodu, tworząc widok zapierający dech w piersiach.

Trzeba jednak pamiętać, że zimą Śnieżne Kotły potrafią być wymagające. Zmienna pogoda, silne podmuchy i oblodzenia mogą zaskoczyć nawet doświadczonych wędrowców górskich. Dlatego zimowe wyprawy powinny być dobrze zaplanowane i dostosowane do aktualnych warunków.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Śnieżne Kotły Karkonosze [ZDJĘCIA]

Radiostacja – charakterystyczny strażnik Śnieżnych Kotłów

Co ciekawe, na szczycie Śnieżnych Kotłów, a dokładniej na ich grani, na wysokości 1490 m n.p.m. znajduje się charakterystyczny budynek. Jest to Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy (RTON) Śnieżne Kotły. Obiekt sam w sobie jako schronisko powstał już w 1897 roku, więc to kawał historii.

Stacja położona jest na Równi pod Śnieżką, w bliskim sąsiedztwie urwisk Wielkiego i Małego Kotła. Obecnie obiekt jest niestety zamknięty dla zwiedzających, lecz dawniej w budynku funkcjonowała restauracja i punkty widokowe. Jednak ze względu na modernizację i względy bezpieczeństwa, dostęp publiczny został zlikwidowany. Mimo to, jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów w Karkonoszach i zarazem doskonały kierunkowskaz dla wędrowców.