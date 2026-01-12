Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 345, gdzie samochód wypadł z drogi i dachował.

Jeden z mężczyzn zginął na miejscu, drugi został zabrany do szpitala.

Co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem i kto prowadził auto? Sprawdź szczegóły śledztwa.

Śmiertelny wypadek na DW 354 pod Środą Śląską

Policja w Środzie Śląskiej nie może jeszcze ujawnić, który z mężczyzn: 22- czy 28-latek zginął w wypadku na trasie Bartoszówek-Lusina na drodze wojewódzkiej nr 345. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 12 stycznia, ok. godz. 5. Prowadzący samochód osobowy, jadąc trasą Bartoszówek-Lusina, stracił panowanie nad autem i wypadł z jezdni, co skończyło się dachowaniem. Jako prawdopodobną, ale nie ostateczną, przyczynę wypadku policja wskazała niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

- Jeden z mężczyzn zginął na miejscu, drugi został zabrany do szpitala - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Katarzyna Radoń, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

Na miejscu wypadku nadal występują utrudnienia w ruchu. Śledztwo mundurowych w tej sprawie nadzoruje miejscowa prokuratura.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.