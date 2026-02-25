Niepokojące informacje z okolic Wrocławia. Władze gminy Siechnice potwierdziły, że w pobliżu Żernik Wrocławskich zaobserwowano watahę wilków. W związku z tym Urząd Miejski wydał specjalne ostrzeżenie skierowane do mieszkańców, w którym apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Urząd Miejski w Siechnicach informuje, iż w ostatnich dniach w okolicach Żernik Wrocławskich (gmina Siechnice, woj. Dolnośląskie) zaobserwowano watahę wilków. Wilk (Canis lupus) jest gatunkiem objętym w Polsce ścisłą ochroną. Jego obecność może wynikać m.in. z naturalnych wędrówek zwierząt oraz rozszerzania areału występowania

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Urzędnicy podkreślają, że choć obecność wilków na Dolnym Śląsku nie jest już zjawiskiem wyjątkowym, to każda taka informacja jest ważna dla monitorowania sytuacji i zapewnienia bezpieczeństwa.

Skąd wilki wzięły się pod miastem?

Obecność tych drapieżników w pobliżu ludzkich osiedli może budzić niepokój, jednak eksperci z Lasów Państwowych uspokajają, że jest to naturalny proces. Wilki, które przez lata były na skraju wyginięcia, odzyskują swoje dawne terytoria.

- Wilki, na które przez dziesiątki lata polowano, niemal zupełnie zniknęły z terenów Polski. Na szczęście, w 1998 r. drapieżniki te objęto ochroną gatunkową. Od tego czasu systematycznie ich liczba wzrasta, a spotkania z tymi pięknymi, dzikimi zwierzętami mogą przytrafiać się częściej

- informują Lasy Państwowe.

Zwierzęta te są z natury płochliwe i unikają ludzi. Zbliżanie się do osiedli jest najczęściej związane z poszukiwaniem pożywienia.

Spotkanie z wilkiem. Jak się zachować? Eksperci radzą

Co zrobić, gdy podczas spaceru natkniemy się na wilka? Zarówno Urząd Miejski w Siechnicach, jak i eksperci z Polskiej Akademii Nauk oraz Lasów Państwowych, są zgodni - kluczowy jest spokój i znajomość kilku podstawowych zasad.

- Przebywając na terenie zamieszkanym przez wilki (podobnie jak na terenach miejskich o intensywnym ruchu samochodowym) należy zachować ostrożność. W sytuacji napotkania tych drapieżników należy przede wszystkim zachowywać się spokojnie i nie zbliżać się do zwierząt

- przypomina Instytut Biologii Ssaków PAN.

Urząd Miejski w Siechnicach apeluje, by podczas spacerów po lasach i polach "ograniczyć spacery po zmroku (wilki są najbardziej aktywne wieczorem, w nocy i nad ranem), w przypadku spotkania - zachować spokój, powoli oddalić się tyłem, nie wykonywać gwałtownych ruchów".

Tego nigdy nie rób! Kluczowe zasady bezpieczeństwa

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy bezwzględnie przestrzegać kilku reguł. Najważniejsza z nich dotyczy jedzenia.

"Nigdy nie dokarmiaj wilków, nawet jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone i wymagające pomocy"

- ostrzegają Lasy Państwowe.

Podobnie Instytut Biologii Ssaków PAN zaznacza:

"Należy również zadbać o niepozostawianie odpadków spożywczych, które mogą stanowić element zachęcający do poszukiwania pokarmu w obrębie siedzib ludzkich."

Mieszkańcy terenów leśnych powinni przechowywać odpadki w szczelnych pojemnikach i nie zostawiać resztek jedzenia na kompostownikach. Dotyczy to także turystów, którzy nie powinni zostawiać żywności w koszach na leśnych parkingach.

Szczególną ostrożność muszą zachować właściciele zwierząt domowych. Urząd w Siechnicach prosi o "zamykanie psy w kojcach lub pomieszczeniach, zwłaszcza od zmierzchu do świtu" oraz o "prowadzenie psów na smyczy podczas spacerów". Eksperci dodają, by nie zostawiać karmy dla psów i kotów na zewnątrz, ponieważ może to zwabić drapieżniki.

Wszystkie obserwacje wilków należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Siechnicach lub odpowiednich służb. Pamiętajmy również, że wilk jest w Polsce gatunkiem chronionym, a za jego zabicie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.