Gdzie żyje się najciężej? Sztuczna inteligencja wskazała 10 polskich miast

Prezentowane zestawienie nie ma na celu stygmatyzowania konkretnych miejscowości ani wystawiania im negatywnej cenzurki. Jest to chłodna analiza oparta na twardych danych liczbowych oraz obserwowanych tendencjach ludnościowych. Nawet jeśli wymienione ośrodki posiadają liczne walory, to obiektywne statystyki wskazują na istotne przeszkody, z jakimi muszą borykać się lokalne społeczności.

Kryteria rankingu najtrudniejszych miast do życia według AI

Algorytmy sztucznej inteligencji przeanalizowały sytuację pod kątem kilku kluczowych obszarów. Wśród decydujących czynników znalazły się:

stopa bezrobocia w regionie,

przeciętna wysokość zarobków,

szybkość wyludniania się ośrodka,

stan zanieczyszczenia powietrza,

dostępność usług medycznych,

relacja cen nieruchomości do dochodów ludności.

Obecność danej miejscowości na liście nie oznacza, że wypada ona fatalnie w każdym z badanych aspektów. Często decydował splot kilku niekorzystnych okoliczności, który sprawił, że ostateczna ocena punktowa okazała się niższa w porównaniu do innych badanych lokalizacji.

Należy pamiętać, że realia gospodarcze i społeczne ulegają ciągłym przeobrażeniom. Wiele wskazanych samorządów aktywnie walczy z problemami, wdrażając plany rewitalizacji, modernizując infrastrukturę czy ściągając nowy kapitał. Opublikowany ranking odzwierciedla jedynie stan faktyczny wynikający z obecnych trendów i nie przesądza o przyszłości tych miast.