Wojewoda unieważnia uchwałę. Co to oznacza?

Decyzja, która z pewnością podzieli mieszkańców Wrocławia. Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, które unieważnia uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia dotyczącą zakazu używania wyrobów pirotechnicznych. Jak informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki, decyzja ta została podjęta wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy.

- Rozstrzygnięcie w sprawie uchwały RM Wrocławia Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wprowadzenia zakazu używania wyrobów pirotechnicznych. Decyzja została podjęta wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Organ nadzoru bada bowiem zgodność uchwał z ustawami

- przekazano w komunikacie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Urząd podkreśla, że choć argumenty za zakazem, takie jak bezpieczeństwo, spokój publiczny czy dobrostan zwierząt, są społecznie ważne, to obecne przepisy krajowe już regulują te kwestie.

- W uzasadnieniu uchwały wskazywano m.in. na kwestie bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony zdrowia, spokoju publicznego oraz dobrostanu zwierząt. Są to ważne i społecznie istotne argumenty. Jednak obecne przepisy krajowe regulują zasady używania wyrobów pirotechnicznych, zarówno poprzez ustawę o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jak i przepisy Kodeksu wykroczeń

- informuje DUW.

W związku z tym samorząd nie ma prawa wprowadzać stałego i ogólnego zakazu w formie przepisów porządkowych.

Zakaz miał chronić mieszkańców i zwierzęta

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia miejscy radni przegłosowali uchwałę wprowadzającą całoroczny zakaz używania fajerwerków. Pomysł, który od lat budził ogromne emocje, w końcu zyskał poparcie większości w Radzie Miejskiej. Za projektem, złożonym przez Klub Radnych Lewicy, zagłosowało 27 radnych, przy zaledwie 8 głosach przeciw.

Inicjatorką zmian była radna Anna Kołodziej, która tłumaczyła, że to odpowiedź na liczne prośby i skargi wrocławian.

- Złożyłam ten projekt w imieniu Klubu Lewicy, bo od lat docierały do nas skargi mieszkańców dotyczące hałasu, poczucia zagrożenia i realnych szkód związanych z używaniem fajerwerków. W gęsto zabudowanym mieście nie da się korzystać z pirotechniki w sposób, który nie oddziałuje na innych - na dzieci, seniorów, osoby nadwrażliwe, zwierzęta

- tłumaczyła radna cytowana przez miejski portal wroclaw.pl.

Zakaz miał obowiązywać nie tylko w miejscach publicznych, ale też na prywatnych posesjach, jeśli hałas i inne efekty wystrzałów byłyby odczuwalne poza granicami nieruchomości. W praktyce miało to ukrócić strzelanie z balkonów czy w przydomowych ogródkach. Uchwałę z entuzjazmem przyjął prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Co dalej z fajerwerkami we Wrocławiu?

Decyzja wojewody oznacza, że na ten moment całoroczny zakaz nie będzie obowiązywał. Sytuacja może się jednak zmienić w przyszłości. Jak informuje urząd wojewódzki, w Sejmie trwają już prace nad nowymi, ogólnopolskimi przepisami dotyczącymi używania fajerwerków.

- Jednocześnie w Sejmie RP trwają prace nad zmianami ustawowymi dotyczącymi używania fajerwerków. Celem projektowanych przepisów jest wyważenie racji wszystkich stron oraz stworzenie jasnych narzędzi prawnych dla samorządów

- czytamy w informacji DUW.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian na szczeblu krajowym, wojewoda jest zobowiązany do działania w granicach obecnego prawa.