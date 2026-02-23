To koniec pewnej epoki dla mieszkańców Boguszowa-Gorc w powiecie wałbrzyskim. Sklep sieci Biedronka, który przez lata był nie tylko miejscem codziennych zakupów, ale i charakterystycznym punktem w centrum miasta, został zamknięty. Informacja o tym wywołała poruszenie w lokalnych mediach społecznościowych, gdzie mieszkańcy dopytują o przyczyny tej nagłej decyzji.

Najwyżej położona Biedronka w Polsce zakończyła działalność

Placówka przy ulicy Strażackiej 7 miała wyjątkowe znaczenie. Mieściła się w pawilonie handlowym, który w czasach PRL-u pełnił funkcję lokalnego "Pedetu". To właśnie tam, jak donosi portal walbrzych.naszemiasto.pl, powstał "jeden z pierwszych w regionie wałbrzyskim sklepów sieci Biedronka", który działał nieprzerwanie aż do końca 2025 roku.

Zamknięcie sklepu wywołało falę komentarzy. Na jednej z lokalnych grup w mediach społecznościowych zaczęto dopytywać dlaczego sklep został zamknięty. Portal walbrzych.naszemiasto.pl sprawdził nawet, czy właściciel sieci planował jakiekolwiek zmiany w obiekcie. Okazało się, że do urzędu nie wpłynęły żadne wnioski o przebudowę.

Biedronka zabiera głos. Znamy oficjalne powody

W odpowiedzi na liczne pytania, sieć Biedronka przekazała oficjalne informacje. W komunikacie przesłanym redakcji Radia Eska, Dorota Bułaś, kierowniczka operacji i sprzedaży w sieci Biedronka, potwierdziła, że "sklep Biedronka zlokalizowany w Boguszowie-Gorcach przy ul. Strażackiej 7 został z dniem 31 grudnia 2025 roku zamknięty na stałe".

Jako powód podała strategię firmy. Jak wyjaśniła, decyzja ta pozwoli sieci "skoncentrować się na lokalizacjach, które cieszą się większym zainteresowaniem kupujących". Jednocześnie uspokoiła kwestię zatrudnienia.

- Podkreślamy, że jako największy pracodawca w Polsce dbamy o swoich pracowników, zatem całemu personelowi zamkniętej placówki zapewniliśmy pracę w pobliskich Biedronkach

- przekazała Dorota Bułaś.

Sieć zaprasza teraz klientów do dwóch pozostałych sklepów w mieście - przy ulicy Wałbrzyskiej i Traugutta.

Warto przypomnieć, że właściciel sieci, Jeronimo Martins Polska S.A., to firma, która działa w Polsce od 30 lat i posiada ponad 3,8 tys. sklepów w 1300 miejscowościach. Jako największy pracodawca w kraju zatrudnia przeszło 85 tys. osób

Miasto z najwyżej położonym rynkiem w Polsce

Choć kultowa Biedronka zniknęła z centrum, Boguszów-Gorce pozostaje miejscem wyjątkowym. To właśnie tutaj znajduje się najwyżej położony rynek w Polsce, a budynek urzędu miasta wznosi się na wysokość 581,58 m n.p.m. Miasto ma także bogatą historię górniczą - jeszcze do lat 90. XX wieku wydobywano tu węgiel kamienny i baryt.