Najlepsze kebaby we Wrocławiu – TOP 10 wrocławskich kebabów

Najlepszy kebab Wrocław - LISTA
Gdy dopada nas nagły głód, szukamy szybkiego, sycącego i przede wszystkim smacznego posiłku. Kebab to idealna propozycja na lunch w biegu, kolację po intensywnym dniu, czy też zaspokojenie apetytu po wieczornym wyjściu. To danie, które zdobyło serca milionów, oferując bogactwo smaków w przystępnej cenie. Nic dziwnego, że wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy kebab we Wrocławiu? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie miejsc, które wyróżniają się jakością składników, oryginalnymi sosami i wyjątkową atmosferą.
- Libanski kebab
- Adres: Hubska 125, 50-501 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.8
- Przykładowa opinia: "Niesamowita obsługa, ciepłe powitanie razem z gorącą herbatą zaraz po zamówieniu! Herbata z szałwii i kardamonem rozgrzewa niesamowicie jednocześnie z kebabem (wołowym dużym). Ciekawa kompozycja wnętrza ponieważ już do genialnego kraftowego mięsa wołowego dodawane są ogórki, pomidory, mięta, cebula czerwona i pestki granatu! Pestek w życiu bym się nie spodziewał, a jednak! Ale kończąc, mały lokal bo zaczynali dosyć nie dawno, z kraftowym mięsem tylko w weekendy ale teraz dostępne jest już cały czas. Dostaliśmy baklave którą jadłem pierwszy raz, interesująca faktura przekładanego ciasta, jednocześnie lekko wilgotna i bardzo słodka. Bardzo dobra wizyta i mimo że byłem tu wcześniej to czuję że ta wizyta spowoduje na pewno częstsze wizyty!"
- Kashmir Kebab Wroclaw
- Adres: Curie-Skłodowskiej 63, 50-369 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.8
- Przykładowa opinia: "Bardzo smaczny kebab, duża porcja i miła obsługa. Polecam"
- SPOKO KEBAB WROCŁAW
- Adres: Bolesława Prusa 2/1 B, 50-240 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.6
- Przykładowa opinia: "Bardzo smaczny kebab, świeże składniki i miła obsługa. Porcje duże, a sosy świetnie doprawione. Na pewno wrócę!"
- Cillox Kebab
- Adres: Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 50-326 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.9
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab, tak po prostu. Cena akceptowalna jak za tą wielkość porcji. Pan z obsługi bardzo miły. Lokal świeżo po remoncie, bez problemu znajdziemy w nim miejsce siedzące. Na zdjęciu - \"Kebab w bułce amerykański\" z sosem czosnkowym i mięsem mieszanym."
- MEZE Kebab & Grill
- Adres: Swobodna 37, 50-088 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.8
- Przykładowa opinia: "Bardzo mocno polecam to jest to czego szukałem we Wrocławiu! Mięso świeże i dobrze doprawione, -wątróbkę z grilla mają (nie spotkałem tego w innych punktach tureckich dotychczas), —czaj bez limitu, -zamiast sosów-pasty (rzadko to spotykam w PL) Obsługa bardzo sympatyczna i sprawna. Niebawem wrócę do zobaczenia"
- Oyche Döner
- Adres: Szewska 24/26, 50-139 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.4
- Przykładowa opinia: "Udało się bez kolejek – zamówienie i odbiór zajęły około 5 minut. Bułka z jednej strony była fajnie przypieczona, z drugiej niestety trochę za gruba. Dostępna była już tylko wersja klasyczna, ale mimo to porcja była uczciwa. Czuć miętę i świeże warzywa, mięsa jest dokładnie tyle, ile powinno być, choć osobiście wolę, gdy jest nieco bardziej przypieczone i lepiej doprawione. Finalnie niech będzie naciągana 5 gwiazdkowa opinia."
- Nogor Kebab - Wroclaw
- Adres: Trzebnicka 40, 50-231 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.5
- Przykładowa opinia: "Rollo arabskie mega dobre, sos ostry nawet coś tam daje. Świeże surówki dobre mięso polecam!"
- KEBAB MARK - Kuchnia Libańska
- Adres: Rynek Ratusz 20/22 1A, 50-116 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.6
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajna miejscówka na zjedzenie dobrego świeżego kebaba i nie tylko. Obsługi miła sympatyczna oby taka zawsze została . Lokal przyjemny, czysty. Polecam"
- Cillox Kebab
- Adres: Trzebnicka 58/a, 50-231 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.7
- Przykładowa opinia: "Właśnie zjadłem pitę amerykańską. Mieszane mięso, sos łagodny i czosnkowy. Bardzo, smaczne. Proste, nieprzekombinowane. Fajnie siadło! Dzięki."
- Borowska KEBAB
- Adres: Borowska 103, 50-551 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4.5
- Przykładowa opinia: "Bardzo miły sprzedawca, lokal jest mały, ale przytulny. Od razu po wejściu zapachniało mięsem. Oferuje zniżki dla studentów i klientów Aquaparku. Jedzonko? Bardzo smaczne! Cena adekwatna do jakości i rozmiaru. Polecam!"