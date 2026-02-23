Najlepsze sushi we Wrocławiu – TOP 10 wrocławskich sushi

2026-02-23 15:04

Masz ochotę na doskonałe sushi we Wrocławiu, ale nie wiesz, gdzie szukać kulinarnych perełek? Sprawdziliśmy dziesiątki miejsc, aby przedstawić Ci ranking tych, które naprawdę zasługują na uwagę.

Najlepsza restauracja z sushi Wrocław - LISTA

Kiedy poszukujemy miejsca na wyjątkową kolację, lunch biznesowy czy po prostu chcemy celebrować chwile w eleganckim i nowoczesnym stylu, często naszą uwagę przyciągają smaki Dalekiego Wschodu. Precyzja, świeżość składników i artystyczne podanie to cechy, które sprawiają, że restauracje z sushi cieszą się niesłabnącą popularnością. Właśnie dlatego wielu mieszkańców i turystów wyrusza w poszukiwanie najlepszej restauracji z sushi we Wrocławiu, aby doświadczyć niezapomnianych wrażeń kulinarnych i spędzić czas w wyjątkowej atmosferze.

  1. CUDO
    • Adres: Jodłowa 4, 50-140 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Serdecznie polecam. Przepyszne jedzenie, bardzo miła obsługa. Wzięliśmy jako przystawkę sałatkę wakame, która nas zachwyciła! Do tego wzięliśmy także gyoze która także była przepyszna. Bao buns z boczniakami były wyjątkowo dosmakowane- idealnie w punkt. Cudo degustacyjne (sushi set) świetny. Wszystkie rolki byly przepyszne- najbardziej zaskoczyły nas hosomaki grzybmaki, które wyglądały niepozornie a były pełne smaku. Bardzo polecam!"
  2. Sushi Corner - Wrocław
    • Adres: Pawła Włodkowica 12, 50-072 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Wszystko było fantastyczne;•nieskomplikowana rezerwacja•atmosfera panująca w lokalu•obsługa, która doradza•najważniejsze- wspaniałe, nietuzinkowe sushi. Jedno z lepszych jakie jadłam.Polecam i dziękuję!"
  3. Hoshi-Sushi
    • Adres: Strzegomska 3b/3C, 53-611 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Lokalik dosyć niewielki, ale bardzo ładnie urządzony i przede wszystkim - podający pyszne jedzenie! Załapałam się na zestawy lunchowe i no cóż mogę powiedzieć. Strzał w 10! Rolki pyszne, dobrze zwinięte, składników nie brakowało. Jednak największe wrażenie zrobiło na mnie edamame. Wzięłam sobie jako przystawkę i szczerze dawno tak dobrego nie jadłam. Sos do nich był przepyszny, nie mogłam się najeść. Na pewno jeszcze kiedyś wpadnę, bo warto!"
  4. Sushi Club
    • Adres: Szczytnicka 54, 50-382 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Wszystko było na najwyższym poziomie . Obsługa , smak i bardzo piękny widok. Klimat, muzyka , wszystko bardzo się podobało. Urodziny spędzone rewelacyjne dzięki wam Dziękujemy i napewno wrócimy"
  5. FRETTI Sushi & Ramen – Wrocław
    • Adres: Wszystkich Świętych 11, 50-136 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Miła obsługa, która służy pomocą i radami. Bardzo gorąco polecam to miejsce pod względem jakości smaku oraz estetyki podania. Klimatycznie i kameralnie. Duży wybór pozycji w Menu."
  6. RAITO SUSHI
    • Adres: plac Wolności 7, 50-071 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Najlepsze sushi we Wrocławiu!!!Szefostwo przemiłe i widać, że uwielbiają swoją pracęPrzepyszne kimchi, jadłam je w wielu miejscach ale tutaj było idealneSamo sushi pięknie podane i pyszne, świeże produkty, brzuchy nie bolałySajgonki również pychotaJestem bardzo zadowolona z pobytu w tej restauracji i na pewno jeszcze tam się z chłopakiem zjawię"
  7. Sushi Time & Coffee Wrocław
    • Adres: al. Armii Krajowej 10b/2, 50-541 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Po prostu pyszne, najlepsze Sushi jakie jedliśmy, wszystko świeże obsługa bardzo mila. Polecamy jak najbardziej i na pewno wrócimy gdy będziemy we Wrocławiu ponownie."
  8. Sushi Wrocław, Restauracja Sushi Wrocław - BO Sushi we Wrocławiu
    • Adres: Sokolnicza 7/lok. 18, 53-676 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Bogaty smak, wszystko świeże, stosunkowo "mokre", wasabi ostre jak trzeba.Pierwszy raz skorzystałem dla spróbowania, spodziewając się po opiniach z google, że będzie bardzo smaczne i było.Polecam i na pewno kolejne moje sushi będzie tu ponownie!"
  9. NORI Sushi Bar Psie pole
    • Adres: Bolesława Krzywoustego 308a/8, 51-312 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Tak fantastycznie podanego sushi z taką ferią doznań smakowych jeszcze nie jadłam. Przy okazji restaurant week trafiłam do NORI Shushi i to był doskonały wybór. Menu było wyborne a smaki idealne, zachwycające i zaskakujące. Nie sądziłam że z sushi można zrobić tak wykwintnie zgrabne dania. Natomiast lody mochi to deser, który wynosi lody na wyższy poziom. Dodatkowo do standardowego menu festiwalowego otrzymałyśmy przekąski w postaci krewetkowych chrupek/chipsów z ostrym sosem oraz nigiri z palonym węgorzem. Polecam gorąco."
  10. Sushi Icons
    • Adres: Księcia Witolda 15, 50-202 Wrocław
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Bardzo dobre sushi we Wrocławiu - zamawialiśmy na wynos i odbieraliśmy osobiście. Świeże składniki, świetny smak i staranne pakowanie. Duży plus za zniżki przy odbiorze osobistym. Zdecydowanie polecam"
