Dolny Śląsk wyrasta na prawdziwe zagłębie punktów widokowych, ale ta nowość bije konkurencję na głowę. Choć od oficjalnego otwarcia minął zaledwie rok, konstrukcja na Dzikowcu Wielkim (836 m n.p.m.) stała się obowiązkowym punktem na mapie każdego fana górskich wędrówek. To idealne miejsce dla osób szukających spokoju, pięknych kadrów na Instagram oraz aktywnego wypoczynku bez konieczności kupowania biletów.

Gigantyczna konstrukcja dostępna dla każdego

Wieża wyróżnia się nie tylko swoją wysokością, ale i unikalną formą, która pozwala cieszyć się panoramą regionu o każdej porze dnia i nocy. To świetna baza wypadowa dla fotografów i osób chcących odpocząć blisko natury. Jej popularność w sieci rośnie lawinowo.

"Najwyższa DARMOWA wieża widokowa w polskich górach!!! Ma aż 38 m! Znajdziesz ją w Sudetach, na Dzikowcu wielkim w Górach Kamiennych. Prowadzi na nią prosty, choć miejscami strony szlak. Dojdziesz tam w godzinę"

- zachwycają na profilu "hasajacezajace" na Instagramie.

Jak dojechać i którędy wejść?

Dojazd do nowej atrakcji jest niezwykle prosty. Najlepiej kierować się w stronę Boguszowa-Gorc do Ośrodka Góra Dzikowiec. Na miejscu na zmotoryzowanych czeka duży, bezpłatny parking. To świetna wiadomość dla rodzin, ponieważ wieża znajduje się w bliskim sąsiedztwie stoku narciarskiego i kolejki linowej (zaledwie 500 metrów od wyciągu).

Jak podaje Gmina Miasto Boguszów-Gorce:

"Do wieży prowadzi szlak pieszy oznaczony kolorem czerwonym. Trasa ma swój początek przy dolnej stacji kolei linowej, po lewej stronie stoku. Długość szlaku 1.9 km, czas przejścia ok. 54 minuty, suma podejść 247 m".

Nowy hit na mapie Sudetów

Warto przypomnieć, że region ten przeżywa prawdziwy renesans wież widokowych. Zaledwie w 2024 roku głośno było o otwarciu obiektu w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu, skąd można podziwiać m.in. zabytkowe Stare Miasto. Dzikowiec Wielki idzie jednak o krok dalej, oferując potężną dawkę natury i sudeckich szczytów w pełnej krasie.

To miejsce udowadnia, że najlepsze atrakcje mogą być dostępne zupełnie za darmo. Czy 38 metrów wysokości i spacer przez malowniczy las to przepis na idealną niedzielę? Zdecydowanie tak!