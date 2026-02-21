Karambol na S3. Zderzyło się 7 pojazdów. Kilka osób w ciężkim stanie przetransportowano do szpitala!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-21 11:05

Groźne zdarzenie na trasie ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku! W sobotę, 21 lutego na 253 km ekspresówki zderzyło się aż siedem pojazdów – w tym ciężarówka. W wyniku zdarzenia 11 osób zostało rannych. Pięć osób przetransportowano do szpitala, z czego 3 w stanie ciężkim. Droga w tym miejscu została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z wielogodzinnymi utrudnieniami.

  • W sobotę, 21 lutego na S3 na 253 km doszło do karambolu z udziałem siedmiu pojazdów.
  • Jedenaście osób zostało rannych, a droga jest całkowicie zablokowana.
  • Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia i jakie są alternatywne trasy!

Karambol na S3 pod Głogowem

W sobotę, 21 lutego na trasie ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku, doszło do poważnego zderzenia z udziałem siedmiu pojazdów, w tym samochodów osobowych i ciężarówek.

Po godzinie 8:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach wpłynęła informacja o wypadku na drodze S3, na 253. kilometrze w kierunku Legnicy. Pierwsze zgłoszenia mówiły o zderzeniu trzech pojazdów. Gdy służby dotarły na miejsce, okazało się, że w stronę Zielonej Góry doszło do kolejnego zdarzenia.

Jeden z kierowców zatrzymał się na pasie zieleni, by pomóc poszkodowanym z pierwszego wypadku. Wtedy w jego auto uderzyła ciężarówka. Siła zderzenia była tak duża, że naczepa zablokowała dwa pasy ruchu. Łącznie rannych zostało 11 osób. Pięć z nich trafiło do szpitala, w tym trzy w ciężkim stanie.

Według drogowców odcinek S3 przy węźle Głogów Południe jest obecnie nieprzejezdny. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.

