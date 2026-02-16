Zostań kierowcą autobusu we Wrocławiu – MPK zaprasza na darmowy kurs z gwarancją pracy

2026-02-16

Bezpłatny kurs, gwarancja zatrudnienia i szeroki pakiet benefitów – tak MPK Wrocław zachęca osoby zainteresowane pracą za kierownicą autobusu miejskiego. Szkolenia obejmują część teoretyczną, praktyczną jazdę oraz przygotowanie do egzaminu.

Szukasz pracy? Zrób bezpłatny kurs w MPK Wrocław i zostań kierowcą autobusu miejskiego

Autor: MPK Wrocław/ Materiały prasowe

Własny ośrodek szkoleniowy MPK

Niemal 6 lat temu, w lipcu 2020 roku, MPK uruchomiło własny ośrodek szkolenia kierowców, w którym przygotowuje do pracy przyszłych kierujących wrocławskimi autobusami miejskimi. – W ubiegłym roku uruchomiliśmy szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz uprawnień do przewozu osób dla prawie 260 kandydatów. Aktualnie w załodze naszego Centrum Szkolenia Kierowców i Motorniczych jest 8 instruktorów nauki jazdy autobusem i 4 wozy szkoleniowe. Potrzeby Spółki i liczba kandydatów jest jednak tak duża, że w 2026 roku planujemy zwiększenie zarówno liczby instruktorów autobusowych, jak i floty szkoleniowej – opowiada Jan Piotrowski, kierownik ośrodka szkoleniowego MPK.

 Po zdanym egzaminie MPK gwarantuje kursantom zatrudnienie, oferując m.in.:

  • 7400 zł brutto na start (w tym: stawka zasadnicza, premia regulaminowa i dodatek frekwencyjny),
  • dofinansowanie do wczasów (tzw. wczasy pod gruszą),
  • świadczenia świąteczne, paczki mikołajkowe dla dzieci,
  • bilet na komunikację miejską,
  • pożyczki na preferencyjnych warunkach,
  • opiekę medyczną dofinansowaną przez pracodawcę,
Autor: MPK Wrocław/ Materiały prasowe

Jak wygląda kurs na kierowcę autobusu miejskiego?

Szkolenie rozpoczyna się od 3 dni zajęć teoretycznych, w trakcie których kursant uczy się nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale także dowiaduje się dużo o samej pracy na zajezdni czy obsłudze liniowej. Dodatkowo MPK organizuje dla swoich przyszłych pracowników szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zajęciach teoretycznych kursanci rozpoczynają praktyczny etap kursu: - Pierwsze godziny jazd przeprowadzamy na zajezdni. Mamy tu nie tylko plac manewrowy, ale także całkiem duży obszar, umożliwiający wykonanie wielu manewrów: cofamy autobusem, parkujemy pomiędzy innymi wozami, przejeżdżamy przez halę czy myjnię, czy przechodzimy przez proces zgłaszania usterki. Dzięki temu kursanci są od razu przygotowani do pracy w MPK. Dopiero kiedy mamy pewność, że kierowca jest gotowy, wyjeżdżamy na miasto. Od innych ośrodków szkolenia odróżnia nas to, że jeździmy nie tylko w strefie egzaminacyjnej, ale staramy się też przejechać linie autobusowe, które obsługujemy. No i jako jedyni w mieście uczymy też jazdy autobusem przegubowym – opowiada instruktor nauki jazdy autobusem, Tomasz Szpak.

Ile trwa szkolenie?

Czas trwania szkolenia zależy w dużej mierze od dyspozycyjności kursanta. Średnio, osoby posiadające prawo jazdy kat. B (to minimum, które trzeba mieć, aby aplikować), potrzebują około 4 miesiące, aby odbyć wspominane zajęcia teoretyczne oraz 60 godzin jazdy. Kursy realizowane są cyklicznie, wg ustalonych terminów, najbliższy startuje 18 marca.

Autor: MPK Wrocław/ Materiały prasowe

Dni Rekrutacji MPK Wrocław – poznaj pracę od środka

Dla osób zainteresowanych kursem kat. D oraz pracą kierowcy autobusu miejskiego we Wrocławiu MPK organizuje Dni Rekrutacji na zajezdni. To doskonała okazja, by uzyskać szczegółowe informacje o pracy, procesie rekrutacji oraz szkoleniu, a także złożyć aplikację na miejscu. Uczestnicy wydarzenia mogą również zobaczyć zajezdnię, zaplecze techniczne i porozmawiać bezpośrednio z kierowcami MPK.

Najbliższe Dni Rekrutacji dla kandydatów na kierowców autobusów odbędą się:

  • 23 lutego, w godz. 16:00–18:00,
  • na terenie zajezdni autobusowej MPK Wrocław przy ul. Obornickiej.

Jeśli szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu odwiedź MPK podczas Dni Rekrutacji. A jeśli nie możesz pojawić się osobiście – wszystkie aktualne informacje o rekrutacji oraz formularz aplikacyjny online znajdziesz na stronie www.rekrutacja.mpk.wroc.pl. Aplikuj wygodnie, bez wychodzenia z domu.

MPK Wrocław szuka pracowników

Autor: MPK Wrocław / Andrzej Doleczek/ Materiały prasowe

