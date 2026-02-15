Mercedes płonął jak pochodnia! Czarny dym widać było z daleka

Płonący Mercedes na ruchliwym skrzyżowaniu we Wrocławiu postawił rankiem wszystkie służby ratunkowe na nogi. W pewnym momencie ogień obejmował już cały pojazd, a czarny dym widać było z daleka. Mercedes płonął jak pochodnia! Na szczęście w groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Autor: Policja Dolnośląska/ Materiały prasowe
  • 13 lutego przed godz. 7 rano we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Na Ostatnim Groszu zapalił się Mercedes.
  • Policjanci, którzy pierwsi zauważyli pożar, upewnili się, że w samochodzie nikogo nie ma, ugasili wstępnie ogień gaśnicami i wezwali straż pożarną.
  • Nikomu nic się nie stało, ale pożar spowodował utrudnienia w ruchu w okolicy skrzyżowania.
  • Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

Wrocław. Pożar Mercedesa

Do zdarzenia doszło przed godz. 7 rano w czwartek, 13 lutego. U zbiegu wrocławskich ulic - Legnickiej i Na Ostatnim Groszu policjanci jadący w stronę centrum miasta zauważyli palący się pojazd. Sytuacja była poważna. Kłęby czarnego dymu widać było z daleka. W pewnym momencie auto było już całe objęte ogniem. Płonęło jak pochodnia!

Funkcjonariusze natychmiast zaczęli działać. - Mundurowi w pierwszej kolejności sprawdzili, czy w jego wnętrzu nie znajdują się osoby, a po upewnieniu się, że auto jest puste, przystąpili do gaszenia osobowego Mercedesa dostępnymi w radiowozie gaśnicami. W tym samym czasie swoimi pojazdami zabezpieczyli miejsce tego zdarzenia, tworząc bezpieczną strefę, jednocześnie wzywając na miejsce straż pożarną - poinformował asp. Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor: Policja Dolnośląska/ Materiały prasowe

Utrudnienia

W czasie groźnie wyglądającego zdarzenia i akcji gaśniczej, kierowcy w rejonie skrzyżowania musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na szczęście nie trwały one długo. Już przed godz. 8 pożar Mercedesa został opanowany. Gdy kierowca spalonego auta czekał na pomoc drogową, policjanci zajęli się upłynnianiem ruchu. Jak podało Radio Wrocław, po godz. 8.30 wrak pojazdu został już usunięty ze skrzyżowania.

Przyczyny pożaru samochodu nie są na razie znane.

Autor: Policja Dolnośląska/ Materiały prasowe

