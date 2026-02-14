Tragedia na Dolnym Śląsku. Wędkarz wpadł pod lód na Jeziorze Leśniańskim

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę (14 lutego) nad Jeziorem Leśniańskim na Dolnym Śląsku. Pod jednym z wędkarzy załamał się lód. Mężczyzna nie przeżył.

Choć zima powoli odpuszcza, lód na zbiornikach wodnych staje się przez to jeszcze bardziej zdradliwy. Przekonał się o tym mieszkaniec Olszyny, który wybrał się na ryby na Jezioro Leśniańskie - sztuczny zbiornik położony w malowniczej okolicy Zamku Czocha, niedaleko Gryfowa Śląskiego i Lubania.

"Mężczyzna zniknął pod lodem"

Sytuacja rozegrała się błyskawicznie około godziny 8 rano. Świadkowie zauważyli, że tafla pękła pod ciężarem człowieka zaledwie 10 metrów od brzegu. Na ratunek natychmiast ruszyły służby.

"Tragedia nad jeziorem! Mimo wielu apeli i ostrzeżeń o niebezpieczeństwie związanym z topniejącym lodem, dzisiaj doszło do tragedii. O godz. 8:00 Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu powiadomiło Ratowników WOPR o mężczyźnie, który topi się po załamaniu lód na Jeziorze Leśniańskim od strony Bożkowic"

– przekazało w oficjalnym komunikacie Dolnośląskie WOPR.

Niestety, zanim pomoc dotarła do poszkodowanego, żywioł okazał się silniejszy. Jak dodają ratownicy: "Mężczyzna zniknął już pod lodem".

Pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy z pobliskiej Leśnej. Udało im się wydobyć wędkarza z wody, jednak jego stan był krytyczny. Natychmiast przystąpiono do walki o jego życie.

"Na miejsce pierwsi dotarli strażacy z Leśnej, którzy wyciągnęli wędkarza z wody bez funkcji życiowych i rozpoczęli resuscytację. Lód załamał się pod wędkarzem około 10 metrów od brzegu. Po przekazaniu Zespołowi Ratownictwa Medycznego, mieszkaniec Olszyny bez funkcji życiowych trafił do szpitala" -

relacjonują służby ratunkowe. Mężczyzna nie przeżył. 

Czarna seria na dolnośląskich jeziorach

To niestety nie jest odosobniony przypadek w tym regionie. Zaledwie kilka tygodni temu podobny dramat rozegrał się w okolicach Jeleniej Góry. Na Zbiorniku Sosnówka przez kilka dni poszukiwano 28-latka. Akcja zakończyła się najgorszą możliwą wiadomością - ciało młodego wędkarza odnaleziono pod wodą. Scenariusz był identyczny: lód nie wytrzymał ciężaru, a mężczyzna nie miał szans na ratunek.

WOPR apeluje: To nie są żarty!

Ratownicy wodni są załamani brawurą i lekkomyślnością osób wchodzących na zamarznięte jeziora, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej odwilży. 

- WOPR nadal ostrzega! Nie wchodź na lód! Nie ma bezpiecznego lodu! Idzie ocieplenie, lód topnieje, będzie cieńszy! To apel kierowany w szczególności do wędkarzy"

- czytamy w komunikacie. 

Służby przypominają, że przy obecnych temperaturach struktura lodu przypomina "kaszę", która nie posiada żadnej wytrzymałości. Wejście na nią to niemal pewny wyrok śmierci.

Tragedia na Dolnym Śląsku. Wędkarz wpadł pod lód na Jeziorze Leśniańskim
