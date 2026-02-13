Dolnośląskie uzdrowisko wprowadza nowe zasady. Dotkną przyjezdnych

Coraz więcej popularnych miejscowości turystycznych wprowadza nowe regulacje, by lepiej zarządzać ruchem odwiedzających, chronić lokalną infrastrukturę i podnosić komfort wypoczynku. Zmiany te często budzą emocje, zwłaszcza wśród turystów przyzwyczajonych do dotychczasowych zasad. Tym razem nowe rozwiązania zapowiedziało znane dolnośląskie uzdrowisko - Świeradów-Zdrój.

Oburzenie w Świeradowie-Zdroju. Nowe zasady nie wszystkim się podobają

W Świeradowie-Zdroju wprowadzono nowe zasady parkowania, które szczególnie dotykają turystów i kuracjuszy. Od listopada bezpłatne parkowanie przysługuje wyłącznie mieszkańcom miejscowości, natomiast przyjezdni muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami. Decyzja została podjęta nagle i bez wcześniejszych zapowiedzi, co wywołało falę niezadowolenia wśród odwiedzających uzdrowisko. Wielu z nich podkreśla, że brak alternatywy sprawia, iż są zmuszeni ponosić dodatkowe koszty, chcąc swobodnie korzystać z atrakcji kurortu. Jak czytamy na portalu Fakt.pl, nowa opłata obowiązuje od poniedziałku do piątku przy ulicach: Wyszyńskiego, Piastowskiej, Widokowej i Strażackiej.

Płatne parkingi w Świeradowie-Zdroju

Od listopada w Świeradowie-Zdroju parkowanie jest płatne, a jego cena uzależniona jest od czasu trwania postoju. Należy jednak przygotować się na konieczność zapłaty od 2 zł do nawet 25 zł za pozostawienie auta na parkingu. Oczywiście z parkometrów nie muszą korzystać mieszkańcy, lecz muszą oni pamiętać, by wyrobić sobie Świeradowską Kartę Miejską (ŚKM), która to właśnie umożliwia korzystanie z darmowego postoju.

Mieszkańcy posiadający Świeradowską Kartę Miejską (ŚKM) mogą parkować bezpłatnie - uprawnienie to potwierdza „Identyfikator Parkingowy”, który można będzie pobrać (od 27.10.2025 r.) w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój - czytamy na stronie swieradowzdroj.pl.