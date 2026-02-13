To województwo jest liderem międzynarodowej miłości. Coraz więcej ślubów z cudzoziemcami

2026-02-13 8:09

Ponad pięć tysięcy międzynarodowych ślubów w rok i wyraźny lider wśród województw. Coraz więcej Polek i Polaków wybiera partnerów spoza kraju. Wiemy, kto najczęściej zdobywa serca w kraju nad Wisłą.

Autor: Pexels.com

Rekordowa liczba ślubów z obcokrajowcami

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. W Polsce tylko w 2024 roku zawarto aż 5 517 małżeństw, w których jedno z małżonków było obywatelem Polski, a drugie pochodziło z innego kraju. W tej grupie znalazło się 2 647 Polek, które poślubiły cudzoziemców i 2 870 Polaków, którzy ożenili się z obywatelkami innych państw.

- Choć może się wydawać, że to nisza, takie małżeństwa stanowią już 4,1 proc. wszystkich ślubów zawartych w Polsce. Co ciekawe, to najwyższy wynik od 2006 roku, kiedy dla porównania było 3 583 zawartych małżeństw

- przekazuje Alicja Pietrusiewicz z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Z kim Polki i Polacy najczęściej biorą ślub?

Okazuje się, że preferencje kobiet i mężczyzn nieco się różnią. Lista najpopularniejszych narodowości pokazuje ciekawe trendy.

Polki najchętniej wybierają:

  • Ukraińców (534 śluby)
  • Obywateli Wielkiej Brytanii (276 ślubów)
  • Turków (182 śluby)
  • Niemców (139 ślubów)
  • Włochów (104 śluby)

Polacy najczęściej żenią się z:

  • Ukrainkami (aż 2 013 ślubów!)
  • Białorusinkami (215 ślubów)
  • Rosjankami (56 ślubów)
  • Litwinkami (25 ślubów)
  • Obywatelkami Wielkiej Brytanii (24 śluby)

Szczególnie imponująca jest skala związków polsko-ukraińskich, które dominują w statystykach zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

Dolny Śląsk liderem międzynarodowej miłości

Gdzie w Polsce miłość jest najbardziej międzynarodowa? Okazuje się, że to właśnie na Dolnym Śląsku najczęściej przekracza ona granice. W tym regionie małżeństwa z obcokrajowcami stanowią aż 5,6 procent wszystkich zawartych związków. Jak poinformowała Alicja Pietrusiewicz z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, jest to najwyższy wskaźnik w całej Polsce.

Tuż za dolnośląskim plasują się województwa:

  • mazowieckie (5,4 proc.)
  • zachodniopomorskie (4,9 proc.)
  • lubuskie (4,7 proc.)
  • małopolskie (4,6 proc.)

Na drugim biegunie znajduje się województwo podkarpackie, gdzie odsetek ten jest najniższy i wynosi zaledwie 2,2 proc.

Jak Polska wypada na tle Europy?

Choć w Polsce odnotowujemy rekord, wciąż daleko nam do europejskich liderów. Według danych Eurostatu z 2023 roku, w niektórych krajach odsetek małżeństw międzynarodowych jest wielokrotnie wyższy. Przykładowo, w Szwajcarii wynosi on 34,8 proc., w Luksemburgu 27,4 proc., a w Hiszpanii 16,5 proc.

- Rekordowy 2024 rok potwierdza, że związki ponad granicami przestają być wyjątkiem, a stają się stałym elementem społecznego krajobrazu. Z kolei paszport coraz rzadziej bywa przeszkodą, a coraz częściej początkiem wspólnej historii

- podkreśla Alicja Pietrusiewicz. 

