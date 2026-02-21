Trudne warunki w Karkonoszach! Ratownicy GOPR ostrzegają przed zagrożeniem

Mróz, wiatr i ograniczona widoczność
W sobotę, 21 lutego w Karkonoszach termometry pokażą od –2 do –5 stopni Celsjusza. Towarzyszy temu silny wiatr z zachodu, który w porywach dochodzi do 80 km/h. Niebo jest całkowicie zachmurzone, a widoczność spada miejscami do około 900 metrów. W ciągu dnia spodziewane są również opady śniegu.
Ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR informują, że na szlakach jest bardzo ślisko, a w niektórych miejscach utworzyły się zaspy. W górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
Zamknięte szlaki w KPN
Z powodu trudnych warunków zimowych Karkonoski Park Narodowy zdecydował o zamknięciu części tras turystycznych.
Niedostępne są m.in.: czerwony szlak przez Kocioł pod Śnieżką (Kocioł Łomniczki) od schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego; niebieska Droga Jubileuszowa od tzw. Zakosów do skrzyżowania na Czarnym Grzbiecie; zielona Ścieżka nad Reglami przez Śnieżne Kotły od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem do Mokrego Rozdroża; żółty szlak od Strzechy Akademickiej przez Biały Jar do skrzyżowania ze szlakiem czarnym oraz niebieski szlak przez Kocioł Małego Stawu od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia.