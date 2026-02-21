Pilne alerty IMGW! Trudne warunki pogodowe na Dolnym Śląsku

Marznące opady i gołoledź

Ostrzeżeniem I stopnia przed marznącymi opadami objęto województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i łódzkie, a także zachodnie części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Synoptycy zapowiadają tam przelotne, słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź. W zależności od regionu alerty będą obowiązywać do sobotniego popołudnia lub wieczora.

Odwilż na Pomorzu i Dolnym Śląsku

IMGW ostrzega również przed roztopami. Alert I stopnia dotyczy województwa pomorskiego – tam będzie obowiązywał do wtorkowego wieczora – oraz południowej części Dolnego Śląska, gdzie wygasa w poniedziałek w południe.

W tych regionach prognozowany jest wzrost temperatury, który doprowadzi do odwilży i topnienia śniegu. Termometry pokażą od 0–2 st. C w nocy do 3–6 st. C w ciągu dnia.

Wzrost stanów wód i ostrzeżenia hydrologiczne

W związku z roztopami wydano także ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi przyborami wód. Dotyczy ono zlewni rzek w północnej części woj. pomorskiego, północno-wschodnich obszarów zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz zachodniej części warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od niedzielnego poranka do wtorku w południe.

Nadal aktualne pozostaje także ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia dla rzeki Legi w Rajgrodzie (woj. podlaskie), gdzie w wyniku zatorów lodowych może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alert ten ma obowiązywać do soboty przed południem.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować szkody materialne i stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Z kolei II stopień sygnalizuje większe ryzyko. Zjawiska mogą być intensywne i powodować poważne straty oraz realne zagrożenie dla ludzi.

