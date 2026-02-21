Pięciolatka wypadła z okna na piątym piętrze! Ojciec pijany

Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna na piątym piętrze. Dziecko przeżyło i trafiło do szpitala

Dramatyczne zdarzenie w Olszynie koło Lubania na Dolnym Śląsku. Z okna mieszkania na piątym piętrze wypadła 5-letnia dziewczynka. Dziecko przeżyło upadek i trafiło do szpitala. Jest tam teraz pod opieką matki W chwili zdarzenia opiekował się nią ojciec, który – jak ustaliła policja – był pijany. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jak podaje RMF FM, do wypadku doszło w sobotę w jednym z budynków wielorodzinnych w Olszynie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 5-letnia dziewczynka wypadła z okna mieszkania znajdującego się na piątym piętrze. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze w pełni znane. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Dziecko przeżyło upadek i zostało przetransportowane do szpitala. Na razie nie podano oficjalnych informacji o jego stanie zdrowia. Wiadomo, że dziewczynka jest już pod opieką matki.

Dziecko przebywało w domu z ojcem. Mężczyzna miał 1,8 promila alkoholu

Policja ustaliła, że w chwili zdarzenia dziecko przebywało w domu z ojcem. Mężczyzna został przebadany alkomatem. Badanie wykazało 1,8 promila alkoholu w jego organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali go i osadzili w policyjnym areszcie. Śledczy zapowiadają, że ojciec zostanie przesłuchany, gdy wytrzeźwieje. Dopiero wtedy będzie można ustalić, jak doszło do tego, że kilkuletnie dziecko znalazło się przy otwartym oknie na piątym piętrze. Niewykluczone, że mężczyzna usłyszy zarzuty związane z narażeniem dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawa będzie szczegółowo wyjaśniana. Policjanci sprawdzą między innymi, czy w mieszkaniu były odpowiednie zabezpieczenia okien oraz czy wcześniej dochodziło do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dziecka. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury.

