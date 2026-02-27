Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. Strażacy wycinali rannych z aut! Ogromne utrudnienia

Wojciech Kulig
2026-02-27 7:57

W piątkowy poranek, 27 lutego, na wrocławskich Krzykach doszło do poważnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulicy Bardzkiej i Armii Krajowej zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby zostały poszkodowane, a na miejscu występują ogromne utrudnienia w ruchu.

Do groźnego zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych na jednym z kluczowych skrzyżowań we Wrocławiu. Informacje o zdarzeniu przekazało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, publikując szczegółowy komunikat. Wynika z niego, że w wypadku ucierpiały dwie osoby, a zablokowane torowisko całkowicie wstrzymało ruch tramwajowy w tym rejonie.

Dwie osoby uwięzione w autach. Dramatyczna akcja strażaków

Jak informują służby, sytuacja na miejscu była bardzo poważna. Dwie osoby zostały uwięzione w zniszczonych pojazdach. Aby je uwolnić, strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Dopiero po wykonaniu dostępu do poszkodowanych, można było udzielić im pomocy medycznej.

Duże utrudnienia i zmiany w MPK Wrocław

Wypadek spowodował duże utrudnienia, zwłaszcza dla pasażerów komunikacji miejskiej. Zablokowane przez rozbite samochody torowisko uniemożliwiło przejazd tramwajów. Miasto przekazało szczegóły dotyczące zmian w kursowaniu pojazdów MPK.

- Linie 16, 18, 21, 22 skierowane trasami zastepczymi. MPK Wrocław wprowadza odcinkowo do czasu udrożnienia torowiska autobusy "za tramwaj"

- przekazano w komunikacie. 

Mimo poważnego zdarzenia, ruch samochodowy, choć spowolniony, został utrzymany.

- Ruch samochodowy utrzymany we wszystkich kierunkach, sygnalizacja pracuje w standardowym trybie

- dodano. 

Służby wciąż pracują na miejscu, a kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z dalszymi utrudnieniami.

