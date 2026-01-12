Tragiczny wypadek w Gniewomirowicach: 21-latek śmiertelnie potrącił pieszego.

Gniewomirowice. Śmiertelny wypadek na DK 94

21-latek, który śmiertelnie potrącił pieszego w Gniewomirowicach, był trzeźwy. Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego został zatrzymany, a jak powiedziała "Super Expressowi" kom. Jagoda Ekiert, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, w poniedziałek, 12 stycznia, zostaną z nim przeprowadzone czynności.

Do wypadku doszło w sobotę, 10 stycznia, po godz. 20, na drodze krajowej nr 94. 21-letni kierujący, który siedział za kierownicą dacii, uderzył w rejonie skrzyżowania w Gniewomirowicach w 78-letniego mieszkańca wsi, wskutek czego poszkodowany zginął na miejscu. Zdarzenie miało miejsce ok. 20 metrów od znajdującego się tam przejścia dla pieszych.

- Śledztwo ma wyjaśnić, czy pieszy przechodził przez jezdnię, czy może szedł poboczem - dodaje Ekiert.

21-latkowi zatrzymano również prawo jazdy i pobrano krew do dalszych badań.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.