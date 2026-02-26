Policjant z Wołowa zatrzymany. Teraz usłyszał zarzut

Policjant z Wołowa zatrzymany

Komunikat dotyczący zatrzymania mundurowego ukazał się na profilu Dolnośląskiej Policji na platformie X w środę, w godzinach popołudniowych. Przedstawiciele służby przekazali, że wspomniane działania zostały podjęte "w związku z informacją przekazaną przez jedną z funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, dotyczącą możliwości popełnienia wobec niej czynu z katalogu przestępstw przeciwko wolności seksualnej".

"Obecnie trwają czynności z udziałem zgłaszającej i zatrzymanego, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sytuacji" - informowali policjanci.

Prokuratura informuje o zarzucie

W czwartek sprawa doczekała się swej kontynuacji. Jak się okazało, mężczyzna zdążył już usłyszeć zarzut.

- Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w 1 Wydziale Śledczym postawiła zatrzymanemu podejrzanemu zarzut popełnienia czynu z artykułu 197 paragraf 2 Kodeksu karnego (doprowadzenie osoby do innej czynności seksualnej - red.). Podejrzany został przesłuchany i nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik prasowy prokuratury Damian Pownuk.

Nie wiadomo, jak sprawę opisywał sam podejrzany. Nie zapadła też decyzja o tymczasowym aresztowaniu.

Jak poinformowała PAP, zgodnie z relacją rzecznika podejrzewany policjant jest w służbie od czterech lat, a policjantka od roku. Śledztwo jest prowadzone przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, ale pod nadzorem prokuratury. Wcześniej media nieoficjalnie informowały, że podejrzany i zgłaszająca przestępstwo tworzyli wspólnie patrol na służbie. Nazajutrz po służbie kobieta miała zgłosić sprawę przełożonemu. Za doprowadzenie do innej czynności seksualnej grozi od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności.

