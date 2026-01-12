Olbrzymie różnice w temperaturach. Kto będzie zgrzytał zębami z zimna, a kto schowa najcieplejsze płaszcze? Najnowsza prognoza

IMGW prognozuje, że nadchodzący tydzień przyniesie znaczące zmiany pogodowe, dzieląc Polskę na dwie strefy.

Ciepły front atmosferyczny spowoduje odwilż na południowym zachodzie, podczas gdy północny wschód pozostanie pod wpływem mrozów i śniegu.

Prognozy są niepewne, szczególnie na koniec tygodnia, ze względu na rozbieżności w danych synoptycznych.

Czy odwilż dotrze w końcu do całej Polski, czy zima utrzyma się dłużej w niektórych regionach? Sprawdź szczegóły!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada, że w trwającym tygodniu w Polsce dojdzie do znaczących zmian w pogodzie. Czy oznacza to ocieplenie i koniec mrozów i śnieżyc w naszym kraju? Tak, ale nie wszędzie, ponieważ – jak podaje IMGW - „ciepły front atmosferyczny podzieli Polskę na zimny północny wschód i znacznie cieplejszą południowo-zachodnią Polskę, nad którą napłynie wyraźnie cieplejsza i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego”.

Odwilż w Polsce nastąpi, ale na południowym zachodzie kraju, zaś na północnym wschodzie nadal będzie bardzo zimno. Codziennością dla mieszkańców tej części naszego kraju nadal będą zaśnieżone drogi, ulice i tęgie mrozy. Kiedy może to się zmienić? Pewni tego nie są nawet sami synoptycy, ponieważ – jak informuje IMGW - „materiały synoptyczne są bardzo rozbieżne pod względem wartości i obszaru, dlatego też prognoza – zwłaszcza na ostanie dni tygodnia – jest obarczona znaczna dozą niepewności”. Poniżej szczegóły prognozy pogody na poszczególne dni trwającego tygodnia.

We wtorek (13 stycznia) – według prognoz IMGW - "na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno". Pogodnie jedynie północnym wschodzie. W centrum i na południu kraju spadnie śnieg, zaś w zachodniej Polsce opady śniegu przejdą w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący. Uwaga, drogi mogą być śliskie! Na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 10 cm.

Na północnym wschodzie wciąż sroga zima, z temperaturą od –13°C. Odwilż na południowym zachodzie, tam na termometrach nawet 3°C. Podobnie w nocy z wtorku na środę (13/14 stycznia). We wschodniej Polsce nawet –18°C, a na zachodzie około zera.

Środa (14 stycznia) będzie pochmurna, nieco więcej chwil ze słońcem jedynie na krańcach wschodnich. Śnieg w centrum, zaś w zachodnich regionach śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący. Nadal duże różnice w temperaturze pomiędzy regionami. Na zachodzie po zimie nie będzie śladu, tam do 5°C. Na wschodzie wciąż mroźno, nawet do –10°C.

W czwartek (15 stycznia) dość pogodnie w zachodniej Polsce. Na pozostałym obszarze śnieg oraz śnieg z deszczem, zaś w południowych regionach marznący deszcz. Najcieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam do 5°C. Nadal mróz na północnym wschodzie, ale i tak cieplej, bo około –5°C. W nocy od –6°C na Suwalszczyźnie i obszarach podgórskich Karpat do –1°C na Nizinie Szczecińskiej.

Co z pogodą w weekend? Piątek (16 stycznia) pogodny, jedynie na Podlasiu i Mazurach spadnie śnieg, zaś na Warmii – deszcz ze śniegiem. Tam też najchłodniej, od –4°C. Najcieplej na południowym zachodzie, do 4°C.

W sobotę (17 stycznia) pochmurno w północnej Polsce, tam też możliwy śnieg, śnieg z deszczem i deszcz. Najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od –4°C. Najcieplej na południu, tam 5°C.

Niedziela (18 stycznia) pochmurna w całym kraju. W zachodniej i centralnej Polsce spadnie deszcz, śnieg na Warmii i Mazurach, a opady mieszane w rejonie Zatoki Gdańskiej. Temperatura podobna jak w piątek i sobotę.

Źródło: IMGW

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!