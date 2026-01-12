Olbrzymie różnice w temperaturach. Kto będzie zgrzytał zębami z zimna, a kto schowa najcieplejsze płaszcze? Najnowsza prognoza

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-12 11:51

IMGW przewiduje, że w najbliższych dniach do Polski wkroczy ciepły front atmosferyczny. Czy wymiecie on śnieg i mróz z naszego kraju? Czy znikną problemy komunikacyjne i drogowe? Tak, ale nie wszędzie. Wkrótce pogoda podzieli Polskę na regiony cieplejsze i chłodniejsze. Kto nadal będzie zgrzytać zębami z zimna w drodze do szkoły lub pracy, a kto będzie mógł schować do szafy ciepłą kurtkę? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Zima w Olsztynie - 31 grudnia 2025

i

Autor: Andrzej Brzozowski
  • IMGW prognozuje, że nadchodzący tydzień przyniesie znaczące zmiany pogodowe, dzieląc Polskę na dwie strefy.
  • Ciepły front atmosferyczny spowoduje odwilż na południowym zachodzie, podczas gdy północny wschód pozostanie pod wpływem mrozów i śniegu.
  • Prognozy są niepewne, szczególnie na koniec tygodnia, ze względu na rozbieżności w danych synoptycznych.
  • Czy odwilż dotrze w końcu do całej Polski, czy zima utrzyma się dłużej w niektórych regionach? Sprawdź szczegóły!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada, że w trwającym tygodniu w Polsce dojdzie do znaczących zmian w pogodzie. Czy oznacza to ocieplenie i koniec mrozów i śnieżyc w naszym kraju? Tak, ale nie wszędzie, ponieważ – jak podaje IMGW - „ciepły front atmosferyczny podzieli Polskę na zimny północny wschód i znacznie cieplejszą południowo-zachodnią Polskę, nad którą napłynie wyraźnie cieplejsza i wilgotna masa powietrza polarnego morskiego”.

Odwilż w Polsce nastąpi, ale na południowym zachodzie kraju, zaś na północnym wschodzie nadal będzie bardzo zimno. Codziennością dla mieszkańców tej części naszego kraju nadal będą zaśnieżone drogi, ulice i tęgie mrozy. Kiedy może to się zmienić? Pewni tego nie są nawet sami synoptycy, ponieważ – jak informuje IMGW - „materiały synoptyczne są bardzo rozbieżne pod względem wartości i obszaru, dlatego też prognoza – zwłaszcza na ostanie dni tygodnia – jest obarczona znaczna dozą niepewności”. Poniżej szczegóły prognozy pogody na poszczególne dni trwającego tygodnia.

We wtorek (13 stycznia) – według prognoz IMGW - "na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno". Pogodnie jedynie północnym wschodzie. W centrum i na południu kraju spadnie śnieg, zaś w zachodniej Polsce opady śniegu przejdą w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący. Uwaga, drogi mogą być śliskie! Na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 10 cm.

Na północnym wschodzie wciąż sroga zima, z temperaturą od –13°C. Odwilż na południowym zachodzie, tam na termometrach nawet 3°C. Podobnie w nocy z wtorku na środę (13/14 stycznia). We wschodniej Polsce nawet –18°C, a na zachodzie około zera.

Środa (14 stycznia) będzie pochmurna, nieco więcej chwil ze słońcem jedynie na krańcach wschodnich. Śnieg w centrum, zaś w zachodnich regionach śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący. Nadal duże różnice w temperaturze pomiędzy regionami. Na zachodzie po zimie nie będzie śladu, tam do 5°C. Na wschodzie wciąż mroźno, nawet do –10°C.

W czwartek (15 stycznia) dość pogodnie w zachodniej Polsce. Na pozostałym obszarze śnieg oraz śnieg z deszczem, zaś w południowych regionach marznący deszcz. Najcieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam do 5°C. Nadal mróz na północnym wschodzie, ale i tak cieplej, bo około –5°C. W nocy od –6°C na Suwalszczyźnie i obszarach podgórskich Karpat do –1°C na Nizinie Szczecińskiej.

Co z pogodą w weekend? Piątek (16 stycznia) pogodny, jedynie na Podlasiu i Mazurach spadnie śnieg, zaś na Warmii – deszcz ze śniegiem. Tam też najchłodniej, od –4°C. Najcieplej na południowym zachodzie, do 4°C.

W sobotę (17 stycznia) pochmurno w północnej Polsce, tam też możliwy śnieg, śnieg z deszczem i deszcz. Najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od –4°C. Najcieplej na południu, tam 5°C.

Niedziela (18 stycznia) pochmurna w całym kraju. W zachodniej i centralnej Polsce spadnie deszcz, śnieg na Warmii i Mazurach, a opady mieszane w rejonie Zatoki Gdańskiej. Temperatura podobna jak w piątek i sobotę.

CZYTAJ TEŻ: Zima w Warszawie, jakiej nie było od dawna! Służby nie nadążają z odśnieżaniem. Zobacz zdjęcia

Źródło: IMGW

