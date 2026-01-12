Niezwykła przyjaźń we wrocławskim zoo: nosorożec Maruśka i mundżak chiński zaskakują świat!

Ich pierwsze spotkanie, które stało się hitem internetu, wywołało falę komentarzy.

Zoo Wrocław ujawnia kulisy tej niezwykłej relacji, która podbiła serca milionów.

Sprawdź, dlaczego ich historia obiegła media na całym świecie!

Kolejne nagranie z nosorożcem i mandżukiem z Zoo Wrocław

Choć po pierwszym nagraniu z Zoo Wrocław, którego bohaterami były samica nosorożca indyjskiego Maruśka i samiec mandżuka chińskiego, nie było wątpliwości, że zwierzęta nie chcą sobie zrobić krzywdy, placówka opublikowała kolejne, które pokazuje, że przedstawiciele obu gatunków żyją ze sobą w dobrej komitywie.

- To, co widzieliście na bijącym rekordy popularności filmie, to naturalne zachowanie, choć bardzo rzadkie. Tata Mundżak bronił swojego terytorium, ponieważ samica ma ruję. Maruśka potraktowała to jako formę zabawy. Na szczęście jest ona bardzo delikatna i pamięta, że waży jakieś 100 razy więcej od kolegi!😅 - poinformowało Zoo Wrocław.

Jak dodaje placówka, oba gatunki od lat zajmują ten sam wybieg i choć śpią w innych miejscach, to jak widzimy na kolejnym nagraniu, jedzą nawet z tego samego paśnika. Tymczasem niesłabnącym zainteresowaniem nadal cieszy się pierwszą wideo z udziałem sympatycznego duetu, które stało się popularne również poza granicami naszego kraju.

- Film nagrany przez opiekuna ma już ponad 12 milionów wyświetleń tylko na naszym profilu, a o Maruśce i Mundżaku mówią dziś największe media na kuli ziemskiej. Od USA, przez Europę, aż po Azję - historię z wrocławskiego wybiegu pokazały m.in. BBC, NBC, The Independent, RTL, The Sun, The Telegraph, Huffington Post czy The Times of India - czytamy na profilu facebookowym Zoo Wrocław.

To nie wszystko, bo jedna z internautek napisała pod drugim wideo, że "o takich celebrytach chce czytać w internecie".