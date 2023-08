i Autor: Shutterstock QUIZ. Myślisz, że dobrze segregujesz śmieci? Sprawdź, czy nie jesteś w błędzie!

Gdzie to wyrzucić?

QUIZ. Myślisz, że dobrze segregujesz śmieci? Sprawdź, czy nie jesteś w błędzie!

Codziennie każdy z nas wyrzuca śmieci, jednak czy robimy to dobrze? Przygotowaliśmy dla Was pytań, które sprawdzą, czy wiecie do jakiego pojemnika wrzucić konkretne odpady. Uwaga, to nie będzie wcale takie proste!