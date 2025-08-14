W Aquaparku ruszyły zapisy. Wrocław uczy pływać niemowlęta i nie tylko!

- Przyjmuje się, że niemowlę jest gotowe do zajęć na basenie około trzeciego miesiąca życia, gdyż właśnie mniej więcej w tym czasie potrafi ono już utrzymać swoją główkę. Jest to kluczowe, by mogło w bezpieczny sposób uczestniczyć w zajęciach – podkreśla Piotr Dudzic, magister fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, autor książki „Zajęcia ruchowe dla niemowląt w wodzie”. – Warto pamiętać, że do ósmego miesiąca życia funkcjonują jeszcze odruchy z okresu życia płodowego, a woda nie kojarzy się dziecku z zagrożeniem. Wręcz przeciwnie, dziecko kojarzy środowisko wodne z poczuciem bezpieczeństwa. Poza tym, do tego momentu utrzymuje się odruch zamykania ust podczas zanurzania, który niestety z czasem zanika – dodaje.

Opiekunowie mogą zapisywać swoje dzieci do różnych grup wiekowych podzielonych na podgrupy - dla kontynuujących naukę pływania oraz dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wodnym światem.

Teraz Piotr Dudzic w Aquaparku Wrocław prowadzi szkolenia dla trenerów.

Zajęcia dla maluszków od czwartego miesiąca życia odbywają się w Dziecięcej Zatoce. Starsze grupy, od szóstego roku życia, uczą się już w basenie pływackim. I dla nich podsumowaniem sezonu Szkoły Pływania są każdego roku w czerwcu zawody pod nazwą AquaChampion, organizowane przez Aquapark Wrocław.

– Nie są one, rzecz jasna, obowiązkowe. Chodzi tu o sprawdzenie nabytych umiejętności, ale nade wszystko o dobrą zabawę. Uczestnicy są podzieleni na kategorie wiekowe i mają do pokonania 50 metrów dowolnym stylem, a więc dwie długości 25-metrowego basenu sportowego. Dzieci mogą płynąć same, ale też mogą w sztafecie rodzinnej, wtedy jedną długość basenu pokonuje rodzic czy opiekun, a drugą dziecko. Wszystkiemu nadajemy luźną, swobodną formę, przygotowujemy też nagrody i podium – mówi Adrianna Pawlicka, rzeczniczka prasowa Aquaparku Wrocław.

W trakcie AquaChampion jest też możliwość wyrobienia karty pływackiej.

Informacje o Szkole Pływania:

Infolinia: 71 77 11 511.

Email: [email protected].

Więcej: https://aquapark.wroc.pl/pl/szkola-plywania.

AquaSprawniak 2025. Przez przeszkody do nagrody

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Pokonywaniu Przeszkód - AquaSprawniak 2025. Tak się nazywa impreza, w której chodzi o dobrą zabawę. Tor już czeka, możecie odwiedzać Aquapark Wrocław przy ul. Borowskiej i trenować. Mistrzostwa 27 sierpnia (środa), w godz. 10:00-14:00.

Rywalizacja będzie się toczyła w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 12 oraz open. W obu osobno zostaną nagrodzeni dziewczynki i chłopcy oraz kobiety i mężczyźni.

AquaSprawniacy będą wyłonieni w dwóch rzutach – najpierw w godzinach od 10:00 do 12:00, a następnie między godziną 12:00 a 14:00. Przy czym w kategoriach open sklasyfikowani zostaną również uczestnicy do 12. roku życia. Zatem mogą oni zwyciężyć w dwóch kategoriach.

Szczegóły konfrontacji? Czas poszczególnych prób jest mierzony od momentu wskoczenia do wody do momentu dotknięcia ściany końcowej basenu po pokonaniu trasy. W przypadku wypadnięcia z toru przeszkód i znalezienia się w wodzie, uczestnik ma prawo kontynuować próbę, jednak musi wrócić na tor w punkcie, w którym go opuścił. O prawidłowości powrotu decydują sędziowie.

Każdy może pokonać tor przeszkód dowolną liczbę razy – tyle, ile zdąży, każdorazowo ustawiając się w kolejce.

- W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy pojawią się 27 sierpnia w naszym obiekcie. Zapraszamy gorąco, bo tu nikt nie może przegrać, za to każdy może wygrać. Na najlepszych będą czekać dyplomy, zestawy wartościowych gadżetów, a także darmowe wejściówki do Aquaparku. Tor jest już rozłożony na basenie sportowym przy ul. Borowskiej. Można przyjść, potrenować i opracować najlepszą dla siebie technikę pokonywania przeszkód – podkreśla Aneta Rawecka, dyrektor marketingu we Wrocławskim Parku Wodnym.

W zawodach wezmą m.in. udział rodziny i dzieci z pieczy zastępczej. Zatem do zobaczenia 27 sierpnia. Będzie wesoło!